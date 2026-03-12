Счетная палата фиксирует рост эффективности проверок

Счетная палата (СП) в 2025 году нарастила бюджетный эффект от проводимых проверок, следует из годового отчета ведомства. Объем возвращенных в казну средств и имущества, дополнительных доходов бюджета и сокращения неэффективных расходов оценен в 653 млрд руб., это в 4,4 раза выше, чем годом ранее (148,9 млрд руб.). При этом возврат средств в бюджеты всех уровней составил 294,1 млрд руб. против 95,9 млрд руб. в 2024-м, отметил глава СП Борис Ковальчук, такой показатель стал рекордным.

В общей сложности в 2025 году госаудиторами выявлено 1,2 тыс. фактов нарушений и недостатков на 1,5 трлн руб., что также превышает показатели 2024 года (1,15 трлн руб.). Этот результат не является рекордным — в 2023 году речь шла о 2,1 трлн руб. Среди наиболее «дорогих» — нарушения при предоставлении и использовании субсидий (455 млрд руб.).

Недостатки и нарушения при выполнении госорганами возложенных на них функций выявлены на 245,5 млрд руб., в качестве примера СП приводит упущения при осуществлении контроля за уплатой утилизационного сбора на сумму 5,9 млрд руб. (отметим, что Федеральная таможенная служба и Минфин уже обсуждали введение единого порядка администрирования этого платежа). Системными остаются нарушения в сфере закупок (162,9 млрд руб.). Прежде всего, речь идет о завышении начальной цены контрактов (80,9 млрд руб.).

По итогам 2025 года выросли штрафы по административным делам, возбужденным по материалам палаты (231 млн руб. против 100,7 млн руб. годом ранее), при уменьшении количества дел до 22 с 66. Количество уголовных дел при этом выросло с 21 до 77. Мерами прокурорского реагирования возмещен ущерб на сумму 292,3 млн руб. против 303,9 млн руб. годом ранее.

В 2025 году, как следует из отчета, среди целей СП было «установление дополнительных резервов доходных источников». Для этого, в частности, стартовал цикл проверок полноты уплаты НДС, в том числе при ввозе товаров на территорию РФ. Напомним, для повышения сборов ввозного НДС власти уже разворачивают систему подтверждения ожидания товаров (см. “Ъ” от 10 марта). В целом же, по словам Бориса Ковальчука, были выявлены схемы необоснованной налоговой оптимизации, сформировавшие риски недополучения более 150 млрд руб. доходов. В этом году СП планирует продолжить исследовать тему незаконной оптимизации НДС и эффективности налоговых льгот.

Евгения Крючкова