И последние станут вторыми

«Новые люди», ставшие в 2021 году пятой думской партией, закрепились в группе партий «второго эшелона» и могут в 2026 году побороться за второе место. Об этом сообщили 11 марта социологи Аналитического центра ВЦИОМа, ссылаясь на свои опросы. Сами партийцы заверяют, что «не гонятся за местами», но намерены «разбудить» впавших в апатию избирателей своей «антизапретительной» и «оздоровительной» повесткой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

К началу 2026 года «Новые люди» (НЛ) закрепились в группе партий, которые претендуют на второе место в Госдуме, сообщила представитель ВЦИОМа Мария Григорьева на круглом столе Экспертного института социальных исследований. Рейтинг партии, по данным ВЦИОМа, вырос до 9% (против 6% во втором квартале 2025-го), что сопоставимо с показателями КПРФ и ЛДПР (по 10%). Среди причин роста, по оценке социолога,— работа с разными аудиториями, активность в информпространстве (об инициативах НЛ в начале 2026-го слышали свыше четверти опрошенных) и совпадение повестки с ценностями электората: партию поддерживают те, кто выступает за повышение качества жизни, гражданские свободы и модернизацию.

Впрочем, расслабляться партийцам рано, предупредила госпожа Григорьева. При положительной оценке прогрессивности НЛ и активности ее членов россияне пеняют ей на невысокую эффективность в решении конкретных проблем граждан и заметный социальный разрыв между депутатами от НЛ и их электоратом.

«Партия воспринимается как дистанцированная от массового избирателя»,— отметила эксперт.

В работе с упомянутым массовым избирателем НЛ ранее считывали запросы на четкий образ будущего (2023 год), на перемены (2024) и против запретов (2025), доложил вице-спикер Думы Владислав Даванков: «А сейчас — полная апатия, очень много людей, которые просто не реагируют ни на какие сообщения». Тем не менее НЛ намерены «достучаться» до этих граждан и «разбудить» их, сообщил политик: «Если на выборы придет много людей, вы не узнаете партийную систему».

Программа НЛ называется «12 шагов» (также называются международные программы помощи наркозависимым) и «носит во многом терапевтический характер», отметил господин Даванков. Партийцы поднимают проблемы доверия граждан к власти и количества запретов и в целом настаивают на «человеческом подходе», пояснил он: «У нас глаза на лоб лезут, когда мы видим некоторые инициативы (коллег по Думе.— “Ъ”), например по повышению рождаемости».

За последние четыре года НЛ заметно расширили представительство «на земле», добавил вице-спикер — со 147 депутатов до 1,3 тыс. А его коллега по фракции Сардана Авксентьева заверила, что в партии «трепетно относятся» к региональным и муниципальным соратникам. Факт их относительной малочисленности (к примеру, у ЛДПР или «Справедливой России» число депутатов близко к 5 тыс.) не слишком уязвляет партруководство, сказала госпожа Авксентьева в ответ на вопрос “Ъ”:

«У нас нет KPI по количеству депутатов, лидер нашей партии такие безумные задачи перед нами не ставит. Качество — мы работаем на это».

При этом молодых коллег приходится многому учить, признала она. Молодежи «свойственно быть максималистами», но от «радикализации» идей и замыслов партийцы стараются уйти, подчеркнула депутат. «Мы за эволюцию, а не революцию, за составление прогрессивной повестки, мыслей рациональных, прагматичных и практичных»,— пояснила госпожа Авксентьева, добавив, что партия «не ориентируется на протестный электорат».

За конкретным местом в думской гонке «Новые люди» также не намерены гнаться, отметил Владислав Даванков. Как ранее сообщал “Ъ”, сейчас партийцы рассчитывают на удвоение своего результата 2021 года (5%) и успех в нескольких (от одного до трех) одномандатных округах.

Григорий Лейба