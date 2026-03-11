Суд Болгарии одобрил экстрадицию россиянина Ольшанского в США

Болгарский апелляционный суд одобрил экстрадицию россиянина Олега Ольшанского в США. Об этом сообщили ТАСС в консульском отделе посольства России в Болгарии. Господина Ольшанского задержали в аэропорту Софии в октябре прошлого года по требованию Вашингтона.

Олега Ольшанского арестовали в Болгарии в декабре вместе с россиянином Сергеем Ивиным. Вашингтон обвиняет их в нарушении санкций США и отмывании денег.

В феврале болгарский суд одобрил экстрадицию в США Сергея Ивина.