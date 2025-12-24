Суд в Болгарии одобрил экстрадицию россиянина Сергея Ивина в США

Болгарский суд одобрил экстрадицию россиянина Сергея Ивина в США. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Софии. В ближайшее время адвокат Сергея Ивина планирует подать документы на апелляцию.

19 декабря посольство РФ в Софии сообщило об аресте Сергея Ивина и россиянина Олега Ольшанского. Агентству сообщили в диппредставительстве, что защита Олега Ольшанского уже подала заявление на апелляцию.

Ранее суд в Болгарии принял решение о его экстрадиции в США. Новое рассмотрение дела ожидается в начале января, сообщили в посольстве. Агентство пишет, что обоих россиян обвиняют в нарушении санкций США и отмывании денег.