Фотокорреспондент “Ъ” наконец получил по заслугам

11 марта 2025 года в Министерстве спорта состоялась церемония награждения XV Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед».

Олимпийский комитет России и Федерация спортивных журналистов в пятнадцатый раз отметили лучшие работы профессионалов интернет- и печатных СМИ. В этом году жюри отсмотрело рекордное количество заявок — более 600. В номинации за лучшую фотоработу премии имени Дмитрия Донского был удостоен фотокорреспондент «Коммерсанта» Дмитрий Лебедев. Жюри признало победным снимок фигуристов Софьи Шевченко и Андрея Ежлова во время выступления на Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

Дмитрий Лебедев работает в “Ъ” с 1998 года и специализируется на спортивной фотографии.