«Металлург» впервые выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Магнитогорский «Металлург» завоевал Кубок континента — трофей, вручаемый победителю регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги. Это стало известно по завершении выездного матча команды против уфимского «Салавата Юлаева». Встреча перешла в овертайм, магнитогорцы заработали одно очко и стали недосягаемыми для преследователей.

Матч в Уфе завершился победой «Металлурга» в овертайме. Победную шайбу забросил Даниил Вовченко.

На счету «Металлурга» 101 очко после 64 матчей. Ближе всех к нему располагается омский «Авангард», имеющий в активе 93 балла после 65 матчей. Даже в случае побед в трех оставшихся матчах он остановится на отметке в 99 очков.

«Металлург», трижды — в 2014, 2016 и 2024 годах — бравший Кубок Гагарина (главный трофей КХЛ, вручаемый за победу в play-off), прежде ни разу не выигрывал регулярный чемпионат. Оба трофея в один год завоевывали лишь две команды. В прошлом году это удалось ярославскому «Локомотиву», в сезоне-2018/19 — московскому ЦСКА.

Арнольд Кабанов