Следком расследует дело пострадавшего от обломков БПЛА в Сочи

Следственный комитет России начал расследование инцидента с пострадавшим в Сочи, раненным обломками беспилотного летательного аппарата, упавшего на частный дом в Адлерском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В Краснодарском крае один человек получил травмы в результате падения обломков БПЛА на частный дом. Следственный комитет установит все обстоятельства происшествия и причастных лиц»,— отмечается в сообщении.

Кроме того, СК будет вести расследование преступлений вооруженных формирований Украины против гражданского населения в Запорожской и Белгородской областях. В Запорожье удары беспилотников по гражданскому транспорту привели к гибели четырех человек, в Белгородской области двое мирных жителей пострадали в ходе атак ВСУ.

Ранее сообщалось, что пострадавшему в Адлерском районе оказали первую медицинскую помощь без госпитализации. Обломки БПЛА повредили крышу частного дома и здание неработающего санатория «Ставрополье» в Сочи. Позднее падение обломков в Лазаревском районе вызвало возгорание многоквартирного дома, которое было локализовано, пострадавших нет.

Вячеслав Рыжков