Оборонзаказ избавляют от лоска

ФАС разработала меры, нацеленные на пресечение практики по включению в себестоимость поставляемой в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) продукции затрат, идущих на приобретение поставщиками товаров с «избыточными потребительскими свойствами». С этой целью служба предлагает ввести ограничения на цены, по которым компании-исполнители могут закупать смартфоны, компьютеры, автомобили и т. д., а также запретить включать затраты на их приобретение и содержание в стоимость оборонной продукции — по аналогии с тем, как это было сделано десятью годами ранее в сфере гражданских госзакупок. Внедрение таких мер в 2026 году объясняется недавним расширением автоматизированного мониторинга госзаказа на сферу обороны — положение об этом заработало с 1 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ФАС предлагает ввести ограничения на приобретение компаниями—исполнителями гособоронзаказа товаров с «избыточными потребительскими свойствами», затраты на которые включаются в себестоимость поставляемой ими военной спецтехники,— проект поправок к положению о регулировании цен на нее, утвержденному постановлением №1465 от 2 декабря 2017 года, опубликован для общественного обсуждения на regulation.gov.ru и должен вступить в силу с 1 июня 2026 года.

Сейчас, как следует из пояснительной записки к документу, часть средств, включенных в себестоимость поставляемой в рамках ГОЗ продукции, оплачиваемой из федерального бюджета, идет на приобретение «существенной доли» товаров, которые не имеют отношения к исполнению контракта. Такое положение дел, подчеркивается, оказывает «существенное влияние на финальную цену образцов вооружения». В связи с этим предлагается закрепить перечень отдельных видов товаров, в отношении которых будут действовать ограничения. Это, например, компьютеры, ноутбуки, смартфоны, легковые автомобили иностранного и отечественного производства и т. д. Речь в том числе идет и об услугах аренды автомобилей, квартир и гостиничных номеров.

Предельные цены на перечисленные категории товаров и услуг, следует из текста законопроекта, будут рассчитываться как «среднее арифметическое средних потребительских цен» на них за каждый месяц текущего года — за основу будут взяты данные Росстата.

Исходя из их размера будут сформированы и предельные объемы затрат, идущих на приобретение и содержание таких товаров. Документом также предусмотрена возможность запрета на включение в стоимость оборонной продукции этих средств.

Схожие ограничения в отношении стоимости автомобилей и смартфонов десятью годами ранее вводились в сфере госзакупок продукции гражданского назначения — с целью повышения их эффективности и противодействия нецелевым расходам бюджета. Тогда речь шла о пресечении практики приобретения предназначенных для пользования товаров и услуг «с избыточными потребительскими свойствами» в том числе руководителями российских федеральных органов власти.

Появившаяся уже в 2026 году необходимость внедрения аналогичных мер в сфере обороны может объясняться относительно недавним расширением на нее автоматизированного мониторинга военных госконтрактов — принятые несколько месяцев назад нормы вступили в силу с 1 марта этого года (см. “Ъ” от 14 ноября 2025 года). По ним Минобороны передает Федеральному казначейству сведения об исполнении контрактов в рамках ГОЗ (данные о стоимости продукции, сроках ее поставки, количестве товара и т. д.), которые размещаются в закрытом контуре Единой информационной системы в сфере закупок,— ранее такие контракты в силу секретности были вне «потокового» госконтроля, теперь доступ к подгруженным в этот сегмент данным есть лишь у профильных ведомств и служб.

Полина Попова, Олег Сапожков