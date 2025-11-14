Цифровизация добралась до гособоронзаказа

Белый дом занялся «оцифровкой» гособоронзаказа (ГОЗ): опубликованы два документа, направленные на решение этого вопроса. Первый — уже принятое постановление правительства о передаче Федеральному казначейству сведений о таких контрактах. Они будут размещены в закрытом сегменте ЕИС в сфере закупок, документ вступит в силу 1 марта 2026 года. Второй — проект постановления о введении новой должности первого замруководителя Федерального казначейства, который и займется автоматизированным мониторингом в этой сфере. Основная задача, судя по всему, состоит в повышении прозрачности «закрытого» контура гособоронзаказа по аналогии с тем, как это было сделано ранее в сфере гражданских госзакупок.

Минобороны передаст Федеральному казначейству сведения об исполнении контрактов в сфере гособоронзаказа (данные о стоимости, сроках поставки, количестве товара и т. п.) — постановление правительства об этом размещено на publication.gov.ru. Таким образом, данные, составляющие гостайну, будут размещены в закрытом сегменте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), а подведомственный Минфину орган сможет осуществлять автоматизированный мониторинг таких заказов по аналогии с тем, как это происходит с гражданскими госзакупками (см. “Ъ” от 31 июля). Соответствующие нормы вступят в силу 1 марта 2026 года. К этому времени казначейству поручено установить форму предоставления таких сведений. Оборонное ведомство, в свою очередь, должно будет передать ему необходимую информацию в течение трех месяцев со дня вступления документа в силу.

Полномочия по осуществлению автоматизированного мониторинга цен на продукцию по гособоронзаказу будут возложены на первого заместителя руководителя Федерального казначейства. Подготовленный Минфином проект постановления о введении такой должности уже опубликован на regulation.gov.ru. Вероятнее всего, ее займет действующий замглавы службы Эли Исаев, на данный момент уже курирующий сферу ГОЗ. Необходимость в новой должности, судя по всему, обусловлена стремлением властей обеспечить чиновнику необходимый административный вес: «Вводимая должность предусматривает реализацию процессуальных полномочий <...> а также возможность принятия решений и подписания документов, создающих правовые последствия для государственных органов, их должностных лиц, а также иных юридических лиц»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Перевод госзакупок в электронную форму для повышения их прозрачности, напомним, проходил еще при правительстве Дмитрия Медведева в 2015–2018 годах (см. “Ъ” от 10 октября 2022 года). В 2022-м, после ввода жестких антироссийских санкций, бизнес получил возможность не размещать данные о себе в ЕИС, чтобы не попасть под влияние западных ограничений, и это привело к росту случаев заключения неконкурентных сделок (см. “Ъ” от 3 августа 2022 года). Для решения этой проблемы Минфин обязал компании раскрывать данные о себе в закрытой части информсистемы: при таком раскладе сведения видны лишь профильным органам и отсутствуют в публичном доступе.

Полина Попова, Олег Сапожков