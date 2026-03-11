Депутат Госдумы от Краснодарского края Алтухов подал документы на праймериз ЕР

В Краснодарском крае действующий депутат Государственной думы Сергей Алтухов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госдумы РФ Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Господин Алтухов представляет 49-й одномандатный округ (Туапсинский), однако после перераспределения округов намерен выдвигаться по 53-му Черноморскому. Председатель регионального оргкомитета и секретарь краевого отделения партии Николай Гриценко подчеркнул, что в ходе праймериз будет сформирована новая народная программа с инициативами и предложениями жителей Кубани.

Выдвижение кандидатов предварительного голосования стартовало 11 марта. Одновременно пройдут довыборы в городскую думу Краснодара по одномандатным округам №28 и 38.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва назначены на 20 сентября 2026 года, на них будет избрано 450 парламентариев — 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. На предыдущих выборах в Госдуму, проходивших с 17 по 19 сентября 2021 года, «Единая Россия» набрала 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, ЛДПР — 7,55%, «Новые люди» — 5,32%, Партия пенсионеров — 2,45%.

В настоящее время Кубань в Госдуме представляют 18 депутатов.

Вячеслав Рыжков