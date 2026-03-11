Страны G7 договорились сохранить санкции против России

Лидеры стран G7 договорились сохранить санкции в отношении России, несмотря на ситуацию на мировом нефтяном рынке из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, который провел видеоконференцию глав государств.

«Мы начнем работу по тщательному мониторингу всех более детальных последствий проблем, связанных с определенными категориями топлива»,— сказал господин Макрон во время выступления (трансляция велась на YouTube-канале BFMTV).

В ближайшие несколько недель страны G7 проработают вопрос о восстановлении судоходства в Ормузском проливе и сопровождении судов, добавил французский президент. Из-за эскалации конфликта возникли проблемы с поставками нефтепродуктов и удобрений, что может ударить по сельскому хозяйству, предупредил Эмманюэль Макрон.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив — основной маршрут транспортировки нефти, нефтепродуктов и СПГ из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок. Цена на нефть марки Brent 9 марта выросла до $94 за баррель. Это самый высокий показатель с сентября 2023 года.

