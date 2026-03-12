Разделяй и подключай

Как стало известно “Ъ”, Минцифры не поддержало переход центров обработки данных и майнинговых объектов на механизм «бери или плати», который предполагает оплату услуг по передаче электроэнергии исходя из заявленной максимальной мощности, а не по факту потребления. В этом случае пострадать может инфраструктура, обеспечивающая работу критически важных IT-систем, искусственного интеллекта, а также предприятий ключевых отраслей экономики, включая медицину и оборонный сектор. В министерстве видят рациональным сценарием перевод на этот механизм только майнеров, однако и разделение тарификации эксперты считают спорным для обеих отраслей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минцифры Максут Шадаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Минцифры Максут Шадаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава Минцифры Максут Шадаев направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко (есть в распоряжении “Ъ”) с просьбой исключить центры обработки данных (ЦОД), используемые для критической IT-инфраструктуры и искусственного интеллекта, из-под действия предлагаемого Минэнерго нового механизма оплаты электроэнергии. Речь идет о проекте постановления Минэнерго, планирующего перевести крупные ЦОДы и майнинговые объекты на принцип оплаты энергии «бери или плати» с 2027 года (см. “Ъ” от 10 марта). В Минцифры настаивают на дифференцированном подходе: уравнивание «полезных» (критических) ЦОДов с майнингом, который может гибко регулировать нагрузку, приведет к росту тарифов для бизнеса и населения и создаст давление на отрасль, сказано в обращении. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили “Ъ” получение письма.

Под «полезными» ЦОДами в письме понимаются объекты, которые подпадают под определение федерального закона «О связи», то есть инфраструктура, обеспечивающая работу критически важных IT-систем, искусственного интеллекта, а также предприятий ключевых отраслей экономики, включая медицину и оборонный сектор. К примеру, в холодное время года дата-центры используют минимум электроэнергии на охлаждение, но мощности были зарезервированы под жаркие летние периоды, иначе вычислительное оборудование может быть в аварийном состоянии.

Расчет объема услуг по передаче электроэнергии, согласно концепции Минэнерго, сможет определяться исходя из максимума одной из трех величин: усредненной пиковой мощности в рабочие дни, среднего объема мощности за весь месяц или фиксированных 90% от максимальной мощности. Это предполагает для ЦОДов и майнеров мощностью не менее 670 кВт оплату услуг по передаче электроэнергии по принципу «бери или плати».

В своем обращении Минцифры подчеркивает, что текущее законодательство специально разделяет дата-центры и майнинговые объекты, тогда как инициатива Минэнерго, по сути, приравнивает их друг к другу.

Отдельно в письме выделены ЦОДы, задействованные в обучении моделей ИИ,— их пиковое энергопотребление, в отличие от классических серверных, сложно прогнозировать из-за привязки к появлению новых алгоритмов или изменениям в потребностях бизнеса и населения. В Минэнерго и Минцифры не ответили “Ъ”.

Позицию Минцифры полностью поддерживают в МТС. «Предлагаемый Минэнерго подход не учитывает особенности запуска и наполнения новых ЦОДов, которые осуществляются ступенчато (от года до пяти лет), соответственно, и потребление оформленной мощности происходит ступенчато. Важно, что ЦОДы второй категории надежности и выше предусматривают стопроцентный резерв мощности и минимум две точки присоединения. Например, ЦОД потребляет 10 МВт и платит за 10 МВт. По документам его мощность по двум вводам суммарно 20 МВт. Согласно формату "бери или плати", ЦОД будет вынужден платить даже не за 10 МВт заявленной мощности, а за все 20 МВт с учетом обязательного резервирования»,— объяснили в пресс-службе МТС.

Герман Греф, глава Сбера, на ПМЭФ-2025: «С одной стороны, есть регулирование, с другой — есть поддержка и попытка не забежать вперед, чтобы не создать барьеры в развитии новой технологии».

«По нашей оценке, введение платежей по принципу "бери или плати" может привести к существенному росту стоимости услуг ЦОДов»,— соглашаются в РТК ЦОД («Ростелеком»). В ряде сценариев тарифная нагрузка может увеличиться в среднем на 20–30%, говорят в компании. Рост сетевых сборов для майнеров в случае введения нового регулирования гендиректор Technobit Александр Пересичан оценивает в 20%.

В «Россетях» сообщили «Ъ», что поддерживают введение механизма take or pay. По мнению директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, переход на оплату услуг по передаче исходя из максимальной или близкой к ней мощности — спорное решение, но дифференциация порядка определения объема оказания услуг по передаче по отдельным видам экономической деятельности выглядит радикально. Майнинг в России — законный вид предпринимательства, и оказание услуг им технологически ничем не отличается от обслуживания общецелевых ЦОДов и ЦОДов для ИИ. Предлагаемая конструкция, по его словам, потребует пересмотра принципов недискриминационного доступа.

Филипп Крупанин, Анна Тыбинь, Татьяна Исакова