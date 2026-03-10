Энергетики хотят брать по максимуму

Правительство РФ по предложению вице-премьера Александра Новака готовит изменения в порядок расчета объема услуг по передаче электроэнергии для крупных ЦОДов и майнинговых объектов: с 2027 года для этого, вероятно, смогут применять одну из моделей «бери или плати» — оплаты услуг по передаче исходя из заявленной максимальной мощности, что, по мнению энергетиков, частично снимет нагрузку с сетей. Но, уверены операторы дата-центров, это приведет к замедлению темпов роста отрасли.

Правительство готовит изменения в порядок расчета объема услуг по передаче электроэнергии для энергоемких дата-центров и майнинг-ферм по предложению вице-премьера Александра Новака. Согласно инициативе, с содержанием которой ознакомился “Ъ”, с 2027 года крупные ЦОДы и объекты майнинга мощностью свыше 670 кВт должны могут начать оплачивать услуги по передаче электроэнергии по схеме «бери или плати», рассчитываемой исходя из 90% от максимально заявленной мощности, а не фактического потребления, чтобы снять растущее давление майнинговой и серверной инфраструктуры на энергосистему.

В обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину (есть у “Ъ”) Александр Новак указывает, что суммарная присоединенная мощность ЦОДов уже достигла 4,5 ГВт (из них 2,7 ГВт — майнинг), а к 2030 году вырастет еще минимум на 2,5 ГВт за счет «полезных» ЦОДов и более чем вдвое — до 12,7 ГВт — за счет майнинга. В связи с этим господин Новак предлагает поручить Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС в сжатые сроки внести в правительство согласованный проект постановления об изменении порядка оплаты услуг по передаче электроэнергии для ЦОДов и майнинговых объектов.

Согласно проекту постановления, с которым ознакомился “Ъ”, предлагается ввести двухставочный тариф: отдельная плата за энергию и отдельная — за сетевую инфраструктуру, рассчитываемую исходя из максимально заявленной нагрузки.

Объем услуг по передаче электроэнергии для них будет определяться не по реально использованным киловаттам, а по наибольшему из трех показателей — усредненной дневной пиковой мощности, среднесуточной мощности за расчетный период или фиксированного процента от максимальной мощности (до 90%).

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что инициатива направлена на снижение объемов строительства невостребованной энергетической инфраструктуры и стимулирование энергоемких потребителей к ответственному планированию этапов набора нагрузки и требуемой максимальной мощности. Там ожидают, что реализация подхода также окажет сдерживающее воздействие на тарифы. ФАС сообщила “Ъ”, что рассмотрела проект постановления и направила позицию в Минэнерго. Служба отмечает, что документ предполагает внесение изменений в порядок определения объема услуг по передаче электроэнергии для владельцев соответствующих энергопринимающих устройств. Порядок расчета тарифов на услуги по передаче электроэнергии не меняется.

Более 20 процентов роста спроса на электроэнергию будут обеспечивать центры обработки данных в развитых странах до 2030 года, по прогнозу Международного энергетического агентства.

Участники рынка называют инициативу дискриминационной: по их словам, она идет вразрез с поручением президента (№1086 от 2020 года) и принятым вслед за ним 244-ФЗ, который относит ЦОД к сооружениям связи и дает им право на льготное подключение к сетям со скидкой до 50%. По мнению собеседника “Ъ” на рынке дата-центров, переход на оплату услуг по передаче электроэнергии по принципу «бери или плати» приведет к четырех-пятикратному росту расходов ЦОДов — на поэтапный ввод мощностей, обеспечение работы СОРМ и другие нужды.

«Предлагаемый подход существенно увеличит расходы при сооружении и содержании ЦОД, вычислительных мощностей, в том числе для ИИ»,— отметили в МТС. Это приведет к отказу от реализации новых или уже запущенных инвестиционных проектов, негативно отразится на исполнении задач, поставленных перед цифровой отраслью властями и программами развития экономики. При этом одним из ключевых потребителей услуг ЦОД выступает само государство, напомнили в компании. Руководитель же ЦОД Linx Datacenter Андрей Чеснов считает, что двухставочный тариф для ЦОД это выгодно, ведь рассчитывается он на основании потребленной электроэнергии и пиковой мощности. А мощность ЦОД практически постоянная, «планировать ее пиковые значения удобно». В Selectel, VK, РТК-ЦОД и Yandex Cloud не ответили “Ъ”.

Для ЦОДов с ровной круглосуточной нагрузкой новая схема сетевых сборов почти не изменит расходы, но при загрузке ниже 90% или для майнеров с «ночным режимом» (загрузкой ниже 70% мощностей) платежи вырастут, объясняет сооснователь поставщика оборудования для майнинга 51ASIC Михаил Брежнев. Масштабирование сетевых ферм в таких условиях, по его мнению, маловероятно — «индустрия перейдет на собственную газогенерацию в удаленных регионах».

Перевод на новый принцип оплаты мощности может быть вызван тем, что энергетики не уверены в энергопотреблении новых ЦОДов для ИИ из-за введения санкций на прямые поставки видеокарт для него, полагает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим: «Сетевые компании стремятся повысить экономическую эффективность новых присоединений в условиях низкой рентабельности оказания услуг другим потребителям».

