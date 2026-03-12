Кредиторы выписывают рецепт

Крупный фармдистрибутор «Космофарм» Игоря Варламова вновь рискует стать банкротом. Налоговые органы пытаются добиться признания компании несостоятельной, подав соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы. Два года назад кредиторы уже подавали аналогичные заявления, но с ними было заключено мировое соглашение. Если другие кредиторы сейчас присоединятся к новому иску налоговой, риски банкротства повышаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Кировской области 6 марта 2026 года подало заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом ООО «Космофарм» — юрлицо одноименного фармдистрибутора, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. В «Космофарме», владелец компании Игорь Варламов и в ФНС не ответили на запрос “Ъ”.

«Космофарм» работает на фармрынке с 2006 года. По собственным данным, занимается поставками медицинских приборов, рецептурных и нерецептурных препаратов, лечебной косметики. По данным Kartoteka.ru, в 2024 году выручка компании упала на 57,8% год к году, до 1,7 млрд руб., чистый убыток составил 1 млрд руб. Владелец компании — Игорь Варламов.

У «Космофарма» начались проблемы с кредиторами еще в 2024 году. Тогда банк «ФК Открытие» подал заявления о банкротстве в отношении фармдистрибутора и Игоря Варламова, а также в отношении ООО «Центр лабораторных технологий АБВ», управляющего принадлежащей господину Варламову лабораторной сетью в Красноярском крае (см. “Ъ” от 3 октября 2024 года). В прошлом году дела о несостоятельности компаний были закрыты и кредитор заключил мировое соглашение с заемщиками, согласно которому до конца 2025 года они должны были выплатить суммарно 114 млн руб., сказано в материалах дел о банкротстве. В ВТБ сообщили “Ъ”, что у ООО «Космофарм» нет неисполненных обязательств перед БМ-банком (входит в ВТБ, к нему присоединен банк «ФК Открытие»).

Ранее Игорь Варламов говорил, что включение «Космофарма» в реестр недобросовестных поставщиков в июле 2023 года сроком на два года послужило предпосылкой к развитию ситуации.

Минздрав Ростовской области в одностороннем порядке расторг госконтракт с «Космофармом» по поставке препарата «Дигоксин», производимого Усолье-Сибирским химико-фармацевтическим заводом и применяемого при хронической сердечной недостаточности. Решение о включении в реестр удалось оспорить в октябре 2023 года, но в июне 2024 года кассация отменила это по жалобе управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области.

Весной 2025 года обанкротить компанию пыталось ООО «АВК-Альянс», говорится в картотеке арбитражных дел. Однако стороны также заключили мировое соглашение. Тем не менее угроза банкротства не исчезла, отмечает старший юрисконсульт консалтинговой компании Neo Яна Золхоева. В случае если к текущему процессу, инициированному ФНС, присоединятся другие кредиторы, задача по признанию должника банкротом будет значительно упрощена, говорит она. На 1 января 2025 года у «Космофарма» накопилась критическая задолженность по кредитным линиям: перед АБ «Россия» на сумму около 199,9 млн руб. и перед Росбанком на сумму 355 млн руб., следует из отчетности компании. В АБ «Россия» и Т-Банке (к нему присоединен Росбанк) не ответили на запрос “Ъ”.

По состоянию на 10 ноября 2025 года, согласно данным ФНС России, общая задолженность ООО «Космофарм» перед бюджетом составляет свыше 5,3 млн руб., из которых более 3 млн руб. приходится на недоимку по страховым взносам, говорит Яна Золхоева. Она уточняет, что это превышает минимальный порог задолженности для инициирования банкротства юридического лица, который составляет 2 млн руб. при просрочке более трех месяцев. По словам партнера «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павла Новикова, у «Космофарма» уже несколько месяцев наблюдаются финансовые затруднения: резкое падение выручки, крупный убыток по итогам 2024 года, высокий объем обязательств при существенном снижении собственного капитала и наличие активных исполнительных производств.

Дарья Андрианова