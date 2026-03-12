Командировкам подморозило бюджеты

В зимнем сезоне количество бронирований деловых туристов увеличилось на 14% год к году — по сравнению с аналогичным периодом 2024/25 годов рост замедлился в два раза. По словам участников рынка, это объясняется стремлением компаний оптимизировать бюджеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество гостиничных бронирований деловых туристов с декабря 2025 по февраль 2026 года увеличилось на 14% год к году, подсчитали в «Островке». За год темп роста рынка резко замедлился: год назад рост за тот же период аналитики оценивали в 30%. Охлаждение рынка фиксируют и другие сервисы бронирования. Руководитель сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков говорит, что зимой спрос на деловые поездки остался на уровне прошлого года. Год назад в компании отмечали прирост на 29% по внутренним направлениям и на 44% по международным.

Директор по маркетингу и коммуникациям платформы «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая говорит, что прошедшей зимой общее количество командировок снизилось на 5% год к году.

Падение, по ее словам, обеспечили в основном внутренние направления — спрос на зарубежные, наоборот, вырос на 22%. Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова говорит, что зимой число перелетов деловых туристов на внутренних направлениях упало на 14% год к году, на международных — на 9%.

Снижение активности на рынке делового туризма началось со второй половины прошлого года из-за общего сокращения бизнес-активности. В результате за весь год число поездок сократилось на 8% (см. “Ъ” от 25 декабря 2025 года). Директор по работе с поставщиками Trivio Алексей Агеев говорит, что компании видят поле для оптимизации расходов в MICE-сегменте (участие в деловых мероприятиях). Это происходит вследствие увеличения стоимости услуг из-за растущих издержек и инфляционных ожиданий бизнеса. Согласно данным «Ракеты», средний бюджет командировки зимой вырос год к году на 16%.

Юлия Липатова поясняет, что представители бизнеса все чаще стремятся объединять решение нескольких задач в одной поездке. Это, по мнению госпожи Лукьяновой-Зубрицкой, приводит в том числе к сокращению количества рутинных поездок. Одновременно бизнес старается больше работать с зарубежными рынками — это поддерживает спрос, отмечает она.

Пересмотр тревел-политики не единственный способ для компаний оптимизировать бюджеты. По словам управляющего директора корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галины Полищук, компании нередко делают выбор в пользу размещения сотрудников в отелях меньшего уровня звездности, что позволяет сократить затраты на 3–8%. В то же время тревел-активность может сохраняться для ключевых сотрудников. Из данных «Аэроклуба» видно, что спрос на авиабилеты бизнес-класса со стороны деловых туристов сейчас падает менее заметно, чем рынок в целом.

Юлия Липатова отмечает, что картина командировочной активности существенно отличается в разных отраслях.

Так, сотрудники IT-холдингов и телеком-компаний минувшей зимой чаще других отправлялись в зарубежные поездки, но объем проданных им билетов при этом сократился на 44% год к году. Одновременно спрос со стороны фармкомпаний вырос на 40%. Представители нефтегазовой промышленности и энергетики лидируют по объему командировок внутри России, но за рубеж сотрудников стали отправлять на 49% реже. Число внутренних командировок ритейлеров зимой сократилось на 12% год к году.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями для деловых поездок зимой, согласно подсчетам сервиса «Островок Командировки», стали Китай, Белоруссия, ОАЭ, Казахстан, Турция, Узбекистан, Италия, Франция, Таиланд и Киргизия. Степан Мастрюков также отмечает существенное увеличение интереса к поездкам в Южную Корею, Грузию и Таджикистан. Основной объем бронирований внутри страны сформировали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Краснодар, следует из данных «Островок Командировки».

Александра Мерцалова