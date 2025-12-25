Бизнес охладел к командировкам

После двух лет роста объем рынка делового туризма начал снижаться. Количество бизнес-поездок по России в 2025 году сократилось на 8% год к году. Москва потеряла 15% бронирований, Санкт-Петербург — 22%. Тенденция продиктована стремлением бизнеса оптимизировать тревел-бюджеты из-за общего охлаждения экономики. Компании не только сокращают частоту поездок сотрудников, но и выбирают для них более бюджетные варианты транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Количество перелетов деловых туристов по России в 2025 году сократилось на 8% год к году, подсчитали в «Аэроклубе» (крупный участник рынка делового туризма). Спрос на зарубежные направления, по данным компании, также показал снижение, вернувшись на уровень 2023 года. Но конкретных цифр там не привели. Согласно оценке платформы «Ракета», совокупное количество деловых поездок в 2025 году снизилось на 7%.

В Continent Express говорят о замедлении темпов роста рынка. Этот процесс начался после двух лет динамичного роста, напоминают в компании. В банке «Точка» указывают на снижение командировочных расходов клиентов в среднем на 22% год к году за счет сокращения частоты поездок.

Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова связывает тенденцию с оптимизацией тревел-бюджетов: компании стали тщательнее планировать командировки. Например, их длительность за год выросла на 19% год к году. В деловых поездках по России представители бизнеса в этом году проводят в среднем пять дней, говорит эксперт.

В Continent Express называют бизнес-тревел барометром: ситуация здесь отражает общее охлаждение экономики, ситуацию на рынке труда, рост инфляции.

Согласно «Аэроклубу», количество командировок сотрудников нефтегазовой отрасли и энергетики за год сократилось на 3%, ритейлеров — на 20%. В Trivio замечают, что некоторые компании оптимизируют расходы на командировки. Например, в рамках вахтовых перевозок сотрудников компании могут менять авиаперелеты на железнодорожные поездки или даже комбинировать несколько вариантов транспорта для снижения среднего чека.

В результате бюджет деловых поездок в этом году практически не вырос. Согласно подсчетам «OneTwoTrip для бизнеса», средняя стоимость бронирования перелета и отеля в России в 2025 году составила 32,2 тыс. руб., что больше на 4,6% год к году. На зарубежных направлениях показатель снизился на 3%, до 84 тыс. руб. В «Авиасейлс для бизнеса» среднюю стоимость забронированного компаниями перелета туда-обратно по итогам 2025 года оценивают в 32 тыс. тыс. руб., это на 4% больше, чем год назад.

Лидерами по числу командировок на внутреннем рынке остаются Москва (25% авиабронирований в 2025 году) и Санкт-Петербург (9%). Но спрос на эти направления сократился сильнее — на 15% и 22% год к году соответственно, следует из данных «Аэроклуба». Интерес к Екатеринбургу снизился на 11% год к году, к Казани — на 7%, Тюмени — на 3%.

Ключевыми зарубежными направлениями для деловых туристов в «Ракете» по итогам 2025 года называют Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Белоруссию, Китай и Турцию.

Страны показали разноплановую динамику. Например, интерес к путешествиям в Казахстан вырос, а в Киргизию сократился почти вдвое.

В 2026 году, по прогнозу Continent Express, тенденция к охлаждению на рынке делового туризма сохранится. Причиной этому, по мнению компании, будет в том числе рост налоговой нагрузки. Внутренний рынок, по мнению госпожи Липатовой, сохранит текущую траекторию, а ситуация на международных направлениях может стабилизироваться.

Руководитель сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков говорит, что его компания в 2026 году рассчитывает нарастить оборот. Но ситуация на рынке в целом может быть не такой однозначной.

Александра Мерцалова