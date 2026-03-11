У стали несварение

В феврале 2026 года российские металлурги снизили производство стали как в годовом, так и в месячном сравнении. Наибольшее падение — на 14% к январю и на 36% год к году — показал сегмент стальных труб, вероятно, из-за сокращения спроса в нефтегазовом секторе. Восстановление внутреннего рынка продукции черной металлургии может начаться не ранее 2027 года, прогнозируют аналитики.

По итогам февраля 2026 года в России выпущено 3,8 млн тонн чугуна, 4,9 млн тонн стали, 4,3 млн тонн готового проката и 0,6 млн тонн труб, следует из предварительных данных корпорации «Чермет». Год к году выпуск чугуна снизился на 7,8%, стали — на 11,9%, проката — на 7,7%, труб — на 36%. Относительно января снижение производства по составило 15,5%, 12,5%, 14% и 14,3% соответственно. В металлургических компаниях на вопросы “Ъ” не ответили.

Глава аналитического отдела «Металлоснабжения и сбыта» Виктор Тарнавский объясняет негативную динамику января и февраля падением спроса в большей части реального сектора экономики, который находится в тяжелом состоянии. «У многих компаний проблемы с финансами, сильно упала инвестиционная активность. У государства тоже нет денег для гражданской экономики»,— говорит он. По словам аналитика, негативно на потреблении металла сказалась также холодная и снежная зима, особенно в строительном секторе, но роль погоды — второстепенная.

Ситуация для трубного сектора ухудшилась, продолжает Виктор Тарнавский. По его словам, в условиях снижения доходов от экспорта нефти новых инвестиционных проектов в секторе нет, сократилось выделение средств на модернизацию. Как сообщало Bloomberg, российские нефтекомпании в 2025 году сократили объемы эксплуатационного бурения на 3,4% год у году, до 29,14 тыс. км, что стало минимумом за три года. Кроме того, государство сократило траты на обновление сетей в ЖКХ, указывает господин Тарнавский.

ТМК, крупнейший российский производитель труб, в 2025 году сократила выручку на 24% год к году, до 404,4 млрд руб., минимума с 2020 года, из-за падения спроса в том числе со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса. И, как отмечали аналитики, темпы снижения спроса ускорились во второй половине года (см. “Ъ” от 5 марта).

Рост цен на нефть, вызванный обострением конфликта на Ближнем Востоке, позитивно скажется на российских нефтекомпаниях, но вряд ли приведет к росту инвестиций, считает начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев. По его словам, неопределенность на рынке слишком высока. Рост спроса на трубы может вызвать строительство газопровода «Сила Сибири-2», отмечали эксперты, но проект еще находится на стадии согласования технической документации. Аналитики Альфа-банка ожидают реализации отложенного спроса на трубы в нефтегазовом секторе не ранее второй половины 2026 года — первой половины 2027 года.

Как считает Виктор Тарнавский, восстановление спроса в секторе черной металлургии потребует выполнения двух условий: новые капиталовложения государства и госкомпаний и доступные кредиты со ставкой ниже уровня рентабельности бизнеса.

По его словам, первое условие вряд ли возможно при продолжении военных действий на Украине, а второе при удачном стечении обстоятельств может появиться в 2027 году. В первую очередь, добавляет эксперт, стоит ждать восстановления потребления в строительном секторе, который обвалился не так сильно, как промышленное производство.

В условиях сложной ситуации в отрасли черной металлургии правительство рассматривало предоставление участникам рынка мер поддержки, в том числе в виде снижения нагрузки от акциза на жидкую сталь. Но в марте 2026 года после совещания у первого вице-премьера Дениса Мантурова правительство сообщило, что дополнительные антикризисные меры для металлургов должны обсуждаться в индивидуальном порядке с учетом детального анализа финансовой ситуации по конкретным проектам и их социально-экономического значения.

Полина Трифонова, Ольга Семеновых