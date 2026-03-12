Топ-10 производителей водки в России в 2025 году

Компания Бренды Объем выпуска (млн дал) Изменение за год (%) Доля в 2025 году (%) «Татспиртпром» Tundra, «Алтай», «Купава» 10,39 1,38 13,08 «Башспирт» «Дикий мед», «Ржаная», «Белая крепость» 5,24 1,74 6,59 Рузский купажный завод (АСГ) «Пять озер», «Белая березка», «Хаски» 4,75 –8,17 5,97 ЛВЗ «Саранский» «Чистые росы», «Деревенька», «Балчуг» 4,63 3,87 5,83 Архангельский ликеро-водочный завод (Novabev group) Beluga, «Беленькая», «Архангельская» 4,29 2,03 5,4 «Омсквинпром» (АСГ) «Пять озер», «Белая березка», «Хаски» 3,65 –3,63 4,6 ЛВЗ «Топаз» (ГК «Руст») «Роса», «Зеленая марка», «Русский стандарт» 3,54 3,89 4,46 Группа «Ладога» «Царская», «Журавли», «Зерно» 3,47 6,02 4,37 «Георгиевский» (Novabev group) Beluga, «Беленькая», «Архангельская» 3,34 –2,86 4,21 «Питейный дом» «Майкопская», «Мягкий знак», «Посольская» 2,72 –8,92 34,2 Все российские компании 79,44 –4,29 100