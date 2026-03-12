Топ-10 производителей водки в России в 2025 году

|
|Компания
|Бренды
|Объем выпуска (млн дал)
|Изменение за год (%)
|Доля в 2025 году (%)
|«Татспиртпром»
|Tundra, «Алтай», «Купава»
|10,39
|1,38
|13,08
|«Башспирт»
|«Дикий мед», «Ржаная», «Белая крепость»
|5,24
|1,74
|6,59
|Рузский купажный завод (АСГ)
|«Пять озер», «Белая березка», «Хаски»
|4,75
|–8,17
|5,97
|ЛВЗ «Саранский»
|«Чистые росы», «Деревенька», «Балчуг»
|4,63
|3,87
|5,83
|Архангельский ликеро-водочный завод (Novabev group)
|Beluga, «Беленькая», «Архангельская»
|4,29
|2,03
|5,4
|«Омсквинпром» (АСГ)
|«Пять озер», «Белая березка», «Хаски»
|3,65
|–3,63
|4,6
|ЛВЗ «Топаз» (ГК «Руст»)
|«Роса», «Зеленая марка», «Русский стандарт»
|3,54
|3,89
|4,46
|Группа «Ладога»
|«Царская», «Журавли», «Зерно»
|3,47
|6,02
|4,37
|«Георгиевский» (Novabev group)
|Beluga, «Беленькая», «Архангельская»
|3,34
|–2,86
|4,21
|«Питейный дом»
|«Майкопская», «Мягкий знак», «Посольская»
|2,72
|–8,92
|34,2
|Все российские компании
|
|79,44
|–4,29
|100