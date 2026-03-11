В двух районах Дона ввели карантин из-за вспышки особо опасного заболевания животных

В Семикаракорском и Багаевском районах Ростовской области ввели карантин в связи с выявлением особо опасного заболевания животных. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Семикаракорском районе очаг выявили в хуторе Сусат. Карантин распространился также на хутора Костылевка и Новоромановский (входят в Сусатское сельское поселение). Дополнительно ограничения ввели в радиусе пяти километров от очага: в хуторе Слободской, Семикаракорске, хуторе Калинин, Сараи, Ажинове, Карповке, и поселке Привольный. На период действия карантина введен ряд запретов. Запрещен вывоз молочной продукции, оборот некоторых продуктов животноводства и кормов. Жителям региона также нельзя лечить больных восприимчивых животных.

Точный вид заболевания в документации не уточняется, однако в его характеристики входит высокая смертность, быстрое распространение и значительный экономический ущерб.

Мария Хоперская