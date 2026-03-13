Капитальный доход

Фонд целевого капитала (ФЦК) Русфонда через год после начала работы получил свой первый доход: 1 млн 365 тыс. руб. Часть этих средств уже направлена на закупку оборудования для детской больницы в Екатеринбурге и гуманитарной помощи для жителей Белгорода.

Кто-то из наших постоянных читателей уже знает, как работает эндаумент (он же фонд целевого капитала): пожертвования не тратятся, а формируют тело капитала, которое остается неприкосновенным и инвестируется. Тратится доход от инвестиций. Такой механизм позволяет помогать тяжелобольным детям в условиях экономической нестабильности: даже если сборы идут нелегко, эндаумент дает возможность программам помощи устоять.

В нашем эндаументе пока два целевых капитала. Капитал «Основа добрых дел» помогает развивать Русфонд, делая его работу еще более прозрачной и профессиональной. Капитал «Инвестиции в детство» поддерживает наши основные проекты, включая Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, закупку оборудования для больниц, помощь людям в чрезвычайных ситуациях.

По данным на 31 декабря 2025 года, общий объем двух целевых капиталов достиг почти 42 млн руб. Доход целевого капитала за год составил 1 млн 365 тыс. руб. Из них 762 тыс. руб. приходятся на капитал «Основа добрых дел», 602 тыс. руб. — на «Инвестиции в детство».

Часть дохода попечительский совет эндаумента Русфонда выделил на поддержку Областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге. Здесь, в Центре детской онкологии и гематологии, ежегодно делают больше 200 операций детям с онкологическими заболеваниями. Хирурги давно мечтали внедрить уникальную методику: флуоресцентную окраску тканей индоцианином зеленым. Это позволяет во время операции увидеть мельчайшие метастазы, которые не видны ни на МРТ, ни на КТ, и удалять только пораженные ткани, максимально сохраняя здоровые.

Для осуществления мечты врачам нужно было специальное эндоскопическое оборудование за 5,5 млн руб. Большую часть этой суммы внесли две компании, пожелавшие остаться неназванными. 150 тыс. руб. из дохода эндаумента Русфонда стали решающим вкладом в общее дело.

— Благодаря этому оборудованию снизится количество локальных рецидивов опухолей у наших пациентов и существенно повысится безопасность выполнения технически сложных операций,— говорит Лариса Фечина, заместитель главного врача ОДКБ по онкологии и гематологии.— Мы очень признательны Русфонду за помощь!

Сейчас медтехника едет в больницу.

Также из дохода ФЦК Русфонда были выделены средства для жителей Белгорода, вынужденно переселившихся из-за отсутствия света и тепла в пункты временного размещения Курской области, на закупку постельного белья, одежды, электрогенераторов. Всего нужно было 303 тыс. руб., две трети собрали наши жертвователи – физические и юридические лица. 100 тыс. руб. внесено из доходов эндаумента.

— Фонд целевого капитала позволяет нам делить ответственность с жертвователями и не ждать, когда будет собрана необходимая сумма,— говорит Сергей Амбиндер, генеральный директор Русфонда и эндаумента Русфонда.— Мы благодарны каждому, кто вкладывается в наш ФЦК, – вы создаете надежный фундамент долговременной помощи.

Средства эндаумента не тратятся. Они работают, увеличиваются, превращаясь в доход, и помогают капитально.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда