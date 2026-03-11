В Кремле встревожены из-за попыток Киева атаковать газопроводы в Черном море

В Кремле назвали тревожной информацию о попытках Киева атаковать дронами газопроводы в Черном море. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции "Русская", которая обеспечивает на берегу работу "Турецкого" потока, и компрессорной станции "Береговая", которая обеспечивает на берегу работу "Голубого" потока — это очень тревожная информация»,— сказал представитель Кремля.

Господин Песков отметил, что «особенно безответственными подобные действия киевского режима можно назвать на фоне назревающего изо дня в день энергетического кризиса в глобальном масштабе». Он также напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин говорил об имеющихся у российских спецслужб данных о планах Киева совершить диверсии на вышеупомянутых трубопроводах.

Ранее сегодня «Газпром» сообщил об атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». В пресс-службе компании заявили, что атака на компрессорную станцию «Русская» была отражена. В компании уточнили, что накануне атакам подверглись две другие компрессорные станции компании — «Береговая» и «Казачья». Всего с 24 февраля объекты «Газпрома» на юге России подверглись атакам 12 раз.

4 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина при поддержке спецслужб западных стран готовит подрывы трубопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Черном море.

Анастасия Домбицкая