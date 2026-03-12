Торги как по маслу

Бывшая структура корпорации «Союз» может выкупить одну из ее площадок по производству масложировой продукции в Калининграде за 735 млн руб. Ранее эта структура занималась импортом в Россию из Европы переработанного пальмового масла, но сейчас такие поставки почти не ведутся.

Победителем торгов по продаже имущественного комплекса ООО «Союз-М» в Калининградской области стало ООО «Союз-ТТМ», следует из федерального реестра сведений о банкротстве. Сумма сделки может составить 735 млн руб. В ее периметр войдут оборудование, 3,2 га на Правой набережной в Калининграде и несколько зданий производственного комплекса. В «Союз-ТТМ» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

ООО «Союз-М» было признано банкротом весной 2021 года. До этого компания входила в основанную в Санкт-Петербурге в 2000 году корпорацию «Союз». Компания занималась производством широкого спектра масложировой продукции. С 2013 года между основателями корпорации Сергеем Васильевым, Андреем Барановым и Юрием Бородавко шел корпоративный конфликт. В результате основное юрлицо структуры — ООО «Корпорация "Союз"» — обанкротилось в феврале 2022 года. Мощность комплекса ООО «Союз-М» по производству и переработке растительных жиров на момент объявления торгов оценивалась в 164 тыс. тонн.

Компания «Союз-ТТМ» ранее была структурой корпорации «Союз».

Она управляла терминалом по переработке масла и производству жиров для пищевой промышленности и кофейным производством в Калининграде. Мощность оценивалась в 250 тыс. тонн продукции в год. В конце 2022 года контроль над «Союз-ТТМ» через покупку долгов получили структуры бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Александра Раппопорта (см. “Ъ” от 5 декабря 2022 года). Сейчас компания, согласно СПАРК, через ООО «Союз 22» контролируется Максимом Тяном (99,9% долей) и Андреем Пинчуком, тестем господина Раппопорта, следует из материалов реестра сведений о банкротстве.

Помимо «Союз-ТТМ» в торгах по продаже имущественного комплекса «Союз-М» приняла участие еще одна компания — ООО «ДВ Трейдинг», занимающееся внедрением пищевых ингредиентов. Структура, согласно СПАРК, контролируется Евгением Маношкиным (55,1% долей), Вадимом Дзяворуком (24,9%), Сергеем Ахмедчиным (10%) и Хачатуром Байбуртяном (10%). Господин Маношкин контролирует также «Маргарон» — крупного производителя маргаринов и жиров для хлебопекарной, кондитерской и молочной промышленности. В компании «ДВ Трейдинг» “Ъ” оперативно не ответили.

Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков поясняет, что наличие заинтересованности у потенциального покупателя или связей между компаниями не повод для отклонения заявки на участие в торгах. Хотя независимые кредиторы могут захотеть проверить, не реализуется ли бенефициарами должника недобросовестная схема по переводу бизнеса, говорит адвокат Forward Legal Олег Шейкин.

Для оспаривания торгов по мотиву заинтересованности придется доказать, что участие такого покупателя привело к ограничению прав иных участников процедуры или нарушению порядка ее проведения. Младший партнер юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова говорит, что само по себе наличие у компаний общего учредителя не создает автоматически конфликта интересов, ключевой вопрос для суда —сохранялась ли на момент торгов реальная аффилированность.

Исполнительный директор Масложирового союза Максим Мальцев обращает внимание, что предприятия «Союза» в Калининграде специализировались преимущественно на импорте в Россию из Европы переработанного пальмового масла.

Последние несколько лет, по его словам, поставки таким путем практически не осуществляются и импорт идет преимущественно из Индонезии. Согласно подсчетам OleoScope, Россия ежегодно закупает около 1 млн тонн пальмового масла. Сырье требуется преимущественно для производства кондитерских изделий.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова