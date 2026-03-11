Олимпийский комитет России (ОКР) станет учредителем газеты «Советский спорт», сообщил председатель комитета и министр спорта РФ Михаил Дегтярев на церемонии «Энергия побед».

По словам господина Дегтярева (его цитату приводит ТАСС), товарный знак будет передан на 50 лет. «Газета будет жить, она стала любимой для миллионов граждан России. И мы ее сделаем еще лучше», — добавил он.

В конце февраля ТАСС сообщал, что «Почта России» уведомила читателей об отмене подписки на журнал «Советский спорт — Футбол»: тот «прекратит свой выход с 1 марта, и заказ на него аннулирован». Кроме того, главный редактор «Советского спорта» Сергей Бреговский рассказал агентству, что печатная версия газеты изменит свой формат. «Новая концепция печатной версии выйдет в тираж ориентировочно в конце марта», — уточнял он.

Газета «Красный спорт» была основана в 1922 году, а в 1946-м — переименована в «Советский спорт». Это старейшее из ныне выходящих в России профильных спортивных изданий.

Арнольд Кабанов