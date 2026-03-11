Мирошник: Россия будет требовать международной реакции на удар ВСУ по Брянску

Россия будет добиваться однозначной международной оценки удара ВСУ по Брянску. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родион Мирошник

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Родион Мирошник

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Пока мы не видим никакой существенной реакции на международных площадках. По крайней мере, от исполнительных органов этих организаций. В любом случае, они будут инициированы, эти вопросы, со стороны наших дипломатов»,— сказал он информационной службе «Вести».

В интервью телеканалу «Россия 24» господин Мирошник подчеркнул, что «реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой». «Россия сделает все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание в рамках нашего законодательства»,— добавил он.

Вечером 10 марта ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Советскому району Брянска. Всего было выпущено 7-8 ракет. Погибли семь человек, 42 пострадали, в том числе несовершеннолетние. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ».

Тимур Казаков