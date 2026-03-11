Удар ВСУ по Брянску. Хронология трагедии
11 марта в Брянской области объявлено днем траура. При ракетном ударе ВСУ по северу Брянска погибли шесть мирных жителей, более 40 получили ранения. СКР расследует дело о теракте. Главное о трагедии — в материале «Ъ».
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Хронология (по сообщениям губернатора Александра Богомаза)
10 марта, 17:55 мск. На территории Брянской области объявлена ракетная опасность.
19:02 мск. Глава региона сообщил: «Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям. К сожалению, есть погибшие и раненые. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий».
19:26 мск. В Советском районе Брянска произошел сильный пожар. Губернатор предупредил жителей о задымлении и призвал не выходить на улицы и закрыть окна в помещениях. На улицах возникли серьезные заторы из-за перекрытий.
20:42 мск. Александр Богомаз опубликовал первый подробный комментарий о последствиях удара. Погибли шесть мирных граждан, 37 ранены, написал он.
Начальник ГУ МЧС по Брянской области Дмитрий Енин доложил: «Те, которые в убежище, сейчас эвакуируют. Там порядка 25 человек. <...> В основном 4 цех пострадал. <...> Пока не понятно, что там детонировать будет». О каком убежище и предприятии шла речь — не раскрывалось. В районе перекрытых улиц расположен завод «Кремний ЭЛ» — крупный производитель микроэлектроники, который ранее уже неоднократно подвергался атакам.
23:39 мск. Пожарные расчеты полностью ликвидировали возгорание, «возникшее в результате ракетного удара» — где именно, не сообщалось. Восстановлено движение автомобильного транспорта в районе ЧП.
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
11 марта, 10:17 мск. Губернатор Александр Богомаз опубликовал второй подробный комментарий после атаки ВСУ. Из сообщения следует, что ВСУ нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow.
Storm Shadow (SCALP-EG, производство Великобритании и Франции) — крылатая ракета большой дальности (250–500 км) воздушного базирования. Совместная разработка французской Matra и британской British Aerospace. Storm Shadow поступили на вооружение украинской армии в мае 2023 года. Ракета запускается с борта самолета-носителя. В случае ВСУ — с переоборудованных бомбардировщиков Су-24М.
Согласно сообщению губернатора, к утру число пострадавших увеличилось до 42. 29 человек госпитализированы, среди них оказались несовершеннолетние. Девять пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии транспортировали в специализированные федеральные медицинские центры, 19 взрослых и один ребенок человек поступили в больницы Брянска, 13 пострадавших получили помощь амбулаторно. Из Москвы в Брянск прибыли восемь реанимационных бригад для оказания помощи пострадавшим.
10:21 мск. 11 марта объявлено днем траура на территории Брянской области. Приспущены флаги региона, флаги муниципальных образований. Отменены массовые развлекательные мероприятия. Семьям погибших и пострадавших пообещали оказать необходимую помощь.
«Выражаю еще раз самые искренние соболезнования семьям погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — заявил губернатор Александр Богомаз.
Житель дома, поврежденного при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Реакция
- Главное следственное управление СКР после удара ВСУ по Брянску возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). В пресс-релизе ведомства отмечается, что ракет было не менее восьми. Повреждены более 70 объектов инфраструктуры, в том числе помещения гражданского предприятия и транспортные средства.
- Российский Красный Крест начал собирать информацию о потребностях пострадавших. Организация пообещала выдавать ваучеры на еду, лекарства и детскую одежду. По данным администрации Брянска, к утру 11 марта в ПВР обратились четыре человека, которые получили кров и бесплатное питание.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запуск ракет Storm Shadow по Брянску был бы невозможен без британских специалистов. «Мы отдаем себе в этом отчет. Мы это хорошо знаем и мы это учитываем. Чтобы варварские действия больше не продолжались, и проводится специальная военная операция», — сказал он. Минобороны определится с ответом на удар по Брянску, добавил Дмитрий Песков.
- Официальный представитель МИДа России Мария Захарова: «Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно. Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей. Постоянное представительство России обязательно доведет и эту информацию до ооновцев».
- Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик: «Мы ясно даем понять, что мы выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре».