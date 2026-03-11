В Ростове-на-Дону протестируют электробусы с ночной зарядкой

МУП «Ростовская транспортная компания» планирует взять на тестирование электробусы с ночной зарядкой, которые смогут проезжать до 280 км без подзарядки. Об этом пишет портал «Ростовский городской транспорт» со ссылкой на гендиректора компании Сергея Бреева.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным специалистов, новая техника будет заряжаться исключительно в ночное время и функционировать весь рабочий день. Для испытаний на городских маршрутах машины готовы предоставить два производителя.

По словам гендиректора МУП «РТК», обслуживание таких зарядных станций будет стоить дешевле, а медленная шестичасовая зарядка позволяет дольше сохранять аккумулятор. Руководитель компании отметил, что содержание действующих электробусов в сервисном центре обходится достаточно дорого, поэтому предприятие намерено освоить проведение необходимых работ собственными силами.

Сергей Бреев также подчеркнул, что отказываться от троллейбусов не планируют. При одобрении поставки 24 машин перевозчик увеличит выпуск транспорта и регулярность движения на маршрутах.

Константин Соловьев