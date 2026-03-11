В Госдуме одобрили законопроект об ужесточении требований к трудовым мигрантам

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к трудовым мигрантам. Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Согласно инициативе, трудовым мигрантам будут аннулировать патент или разрешение на работу, если их доходы меньше регионального прожиточного минимума в расчете на каждого члена семьи. Кроме того, налог в виде фиксированного авансового платежа для иностранцев будет распространяться на всех членов семей мигрантов. Срок пребывания трудового мигранта в России будет соотнесен со сроком трудовых отношений с ним. В течение одного года мигранты должны будут работать не менее 10 месяцев.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 февраля. Председатель Думы Вячеслав Володин заявил, что инициативу рассмотрят в приоритетном порядке. Он отметил, что вопросы совершенствования миграционной политики — среди ключевых в повестке нижней палаты.