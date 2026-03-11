«Магнит» увеличил поставки овощей и фруктов по агроконтрактам на 15%

Поставки овощей и фруктов по агроконтрактам в сети «Магнит» в 2025 году выросли на 15% и достигли 467 тыс. т, сообщили в пресс-службе компании. Более трети всех поставок ключевых плодоовощных позиций приходится на такие контракты, при этом доля агроконтрактов в сегменте овощей и фруктов увеличилась с 15 до 18%.

Основу поставок составили картофель (34%), репчатый лук (20%), капуста (19%), морковь (10%), яблоки (8%) и бахчевые культуры (5%). Всего по агроконтрактам ритейлер получает 30 видов растительных культур, включая томаты, огурцы, чеснок, свеклу, сельдерей, зелень, имбирь, кабачки, баклажаны, груши и виноград.

С «Магнитом» по агроконтрактам сотрудничают 163 хозяйства, включая фермеров и небольших производителей с оборотом до 800 млн руб., на их долю приходится около половины всех поставок. В 2025 году компания направила на авансирование контрактов 1,9 млрд руб., средства были использованы на семена, удобрения, технику и оборудование.

По данным компании, «Магнит» остается одной из ведущих продуктовых сетей России, работающей в мультиформатной модели, включая магазины у дома, супермаркеты, аптеки и дрогери. На 30 июня 2025 года сеть насчитывала 32,6 тыс. торговых точек в 72 регионах, а логистическую поддержку обеспечивают 55 распределительных центров и 7,8 тыс. грузовых автомобилей.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Магнит» зарегистрировано в Краснодарском крае в 2003 году, основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 63,7 млрд руб.

Вячеслав Рыжков