Nvidia инвестирует $2 млрд в Nebius Аркадия Воложа

Американская корпорация Nvidia сообщила, что она инвестирует $2 млрд в нидерландскую компанию Nebius Group (бывшая Yandex N.V.). Компании собираются сотрудничать в развертывании инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), проектировании и поддержке фабрик с использованием ИИ, создании платформы для разработчиков в этой сфере и в других проектах.

Yandex N.V. сменила название на Nebius Group после продажи российских активов «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и менеджеров в 2024 году. Nebius специализируется на облачных технологиях и инфраструктуре для систем ИИ. Генеральным директором компании является основатель «Яндекса» Аркадий Волож. В сентябре 2025-го компания подписала «многомиллиардное соглашение» с Microsoft — по некоторым данным, более чем на $17 млрд.

После сегодняшнего заявления акции Nebius на NASDAQ выросли на 15%. За год ее акции подорожали на 333%. Капитализация компании оценивается почти в $30 млрд.

Яна Рождественская