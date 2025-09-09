Акции Nebius Аркадия Воложа взлетели на 70% после сделки с Microsoft

Акции нидерландской технологической Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) российского бизнесмена Аркадия Воложа взлетели после заключения соглашения с корпорацией Microsoft. В моменте стоимость бумаг компании на бирже NASDAQ достигала $109,49 (+70,92%).

По данным на 12:44 мск, акции Nebius замедлили рост до $97,6 за бумагу (+52,36%). В начале года они торговались на уровне $28 за бумагу.

8 августа Nebius сообщила о подписании «многомиллиардного соглашения» с Microsoft на поставку инфраструктуры для обслуживания искусственного интеллекта. По данным Reuters, стоимость сделки составила $17,4 млрд.

Yandex N.V. сменила название на Nebius Group после продажи российских активов «Яндекса» консорциуму частных инвесторов и менеджеров в 2024 году.