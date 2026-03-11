С ООО «Агрологистик» взыскивают 77,5 млн рублей за незаконную свалку в Адыгее

Северо-Кавказский окружной суд рассмотрит спор между Южным межрегиональным управлением Росприроднадзора и ООО «Агрологистик» о взыскании ущерба, причиненного объекту окружающей среды, в размере 77,5 млн руб. Ранее АС Краснодарского края удовлетворил исковое заявление ведомства.

Как следует из материалов дела, специалисты Росприроднадзора во время выездной проверки обнаружили в Республике Адыгея несанкционированную свалку отходов площадью 7,5 тыс. кв. м. Нарушение выявлено в Гиагинском районе на станице Гиагинская.

Морфологический состав отходов, размещенных навалом, включает вещества белого цвета четвертого класса опасности согласно Федеральному классификационному каталогу.

Лабораторные исследования проб почвы показали значительное загрязнение. Концентрация нефтепродуктов на глубине до пяти сантиметров составила 184 млн доли против 16 млн долей в фоновой пробе. На глубине от 5 до 20 см показатель достиг 140 млн долей при 11 в контрольном образце.

Превышение предельно допустимых концентраций зафиксировано по нитрат-иону — 160 мг/кг при норме 130 и по сере — 380 мг/кг при допустимых 160.

Анализы также выявили повышенное содержание железа, хрома, алюминия и кобальта по сравнению с фоновыми значениями на незагрязненной территории.

Специалисты отобрали пробы отходов и почвы с двух площадок на разной глубине для установления полного морфологического состава загрязняющих веществ. По результатам исследований составлены протоколы испытаний и экспертные заключения.

Сотрудники управления произвели расчет вреда, размер которого составил 77,5 млн руб.

Возражая против исковых требований, ООО «Агрологистик» указывает, что с момента заключения договора аренды не осуществляло никакой деятельности на участке, отходы не размещало. Помимо этого, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела показано, что акт о передаче земельного участка не составлялся. Арендатор не уведомлялся районной администрацией о наличии свалки с отходами. Более того, передача земельного участка произошла формально, на место никто не выезжал и данный земельный участок с указанием границ не передавал. Тем не менее суд удовлетворил иск надзорного ведомства, подчеркнув приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды.

Елена Турбина