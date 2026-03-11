В Ростовской области для медучреждений закупили 92 машины скорой помощи

В Ростовской области в 2025 году для медицинских учреждений закупили 92 машины скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, в Ростовской области удалось сократить количество устаревшей техники. По данным регионального минздрава, доля машин скорой помощи со сроком службы 10 и более лет составляет теперь лишь 10%.

Поводом для разъяснений стала появившаяся в социальных сетях фотография автомобиля скорой помощи в неудовлетворительном состоянии.

«В социальных сетях распространилась фотография машины скорой медицинской помощи в неудовлетворительном состоянии. Данный автомобиль списан в 2025 году, номера сданы в правоохранительные органы, на балансе медорганизаций не числится», — отмечается в сообщении министерства.

Константин Соловьев