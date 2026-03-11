МИД РФ осудил атаку ВСУ на Брянск и назвал ее попыткой срыва мирного процесса

В Министерстве иностранных дел РФ осудили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск, повлекшую за собой жертвы среди гражданского населения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ответственность за случившееся там возложили среди прочего на западных союзников Киева, назвав их действия попыткой срыва переговорного процесса по Украине.

«Решительно осуждаем эту сознательно спланированную террористическую атаку»,— говорится в заявлении МИД РФ. По имеющимся у ведомства данным, удар был нанесен с применением порядка семи дальнобойных британских ракет Storm Shadow.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что «применение британских систем вооружений происходит на фоне активизации политико-дипломатических усилий в трехстороннем формате Россия-США-Украина по урегулированию украинского кризиса». Как считают на Смоленской площади, целью Лондона было «сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий».

«Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию "наступил переломный момент", а достижение мира вполне реально»,— подчеркнули в ведомстве.

Вечером 10 марта ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Советскому району Брянска. Всего было выпущено 7-8 ракет. Погибли шесть человек, 42 пострадали, в том числе несовершеннолетние. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Расследуется уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

Хронология трагедии — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая