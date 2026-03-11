Ущерб от лесного пожара в Геленджике оценили в 5,4 млн рублей

Крупный пожар в лесу под Геленджиком, произошедший в июле 2025 года, возник из-за искр на опорах линий электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Ведомство намерено добиться выплаты компенсации с владельца ЛЭП.

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура в ходе проверки установила причину и очаг возникновения прошлогоднего пожара в лесу Геленджика. Инцидент произошел 29 июля 2025 года в квартале 20Б Кабардинского участкового лесничества, огонь в результате возгорания разошелся на площадь более 11 га. В тушении пожара участвовали более 300 человек, 56 единиц техники и пожарный вертолет «МИ-8», ликвидировать огонь удалось к 11 часам 30 июля.

По данным прокуратуры, очаг пожара находился между опорами ЛЭП «ВЛ110 кВ Восточная — Тонкий мыс», причиной послужили искры электродугового происхождения. Природоохранная прокуратура направила исковое заявление к сетевой организации о взыскании вреда, который первоначально превысил 4 млн руб.

По поручению региональной прокуратуры предмет иска расширили, и теперь ведомство будет добиваться взыскания с владельца линии электропередач затрат, понесенных краевой лесопожарной службой. Истец также намерен требовать возмещение оплаты работы пожарного вертолета. Общая сумма исковых требований увеличилась до 5,4 млн руб.

София Моисеенко