Лыжня России

Две золотые награды, которые завоевали лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян 11 марта, позволили крохотной сборной России, выступающей на Паралимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо, вплотную приблизиться к топ-тройке ее медального зачета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 30-летний Иван Голубков, на счету которого шесть золотых медалей чемпионатов мира, впервые в карьере стал паралимпийским чемпионом

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Для спортсменов сборной России 11 марта стало самым успешным днем проходящей в Италии Паралимпиады. Они завоевали сразу две золотые награды. Сначала лыжник Иван Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на десять километров в положении сидя в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища).

После финиша Голубков заявил, что посвящает золото всей России и лично Путину.

Паралимпийский день стал еще лучше после того, как лыжница Анастасия Багиян (выступает в категории спортсменов с поражением зрения) повторила достижение Голубкова. Она также первенствовала в гонке с раздельным стартом на десять километров. Для Багиян это золото стало вторым на итальянской Паралимпиаде. Накануне она первенствовала в спринте. Если в нем ей пришлось выдержать довольно серьезную конкуренцию со стороны соперниц, то на «десятке» преимущество Багиян и ее ведущего Сергея Синякина оказалось огромным: ближайшая преследовательница — чешка Симона Бубеничникова — отстала на 20 секунд. Отрыв Голубкова от китайца Мао Чжунъу был лишь немного скромнее.

После выступлений Ивана Голубкова и Анастасии Багиян на счету российской команды четыре награды высшего достоинства (еще одну, первую на турнире, ранее добыла горнолыжница Варвара Ворончихина), а также две бронзы. Это шикарный набор, учитывая, что сборная состоит всего из шести человек. Российская команда поднялась уже на четвертое место в медальном зачете, в котором лидируют китайцы с девятью победами. Причем отставание от занимающих третье место австрийцев (у них тоже четыре золотые награды), по сути, чисто символическое. В 2018 году в Пхёнчхане, последней Паралимпиаде, на которой сборная России выступила в близком к боевому составе из 30 человек, она добыла восемь золотых медалей и заняла второе место в общем зачете. У выступающих в Италии российских спортсменов еще остается шанс достичь этой планки.

Александр Петров