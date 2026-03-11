В ожидании второго пришествия Месси

В испанском футбольном клубе «Барселона» в воскресенье, 15 марта, состоятся выборы президента. От предыдущих кампаний нынешняя отличается тем, что главным ее действующим лицом стал не кто-то из претендентов на должность — Жоан Лапорта или Виктор Фонт, а Лионель Месси, несмотря на то что за «Барселону» он не играет уже пять лет. Просто магия имени Месси такова, что кандидаты за ее счет пытаются продвинуться вперед. Лапорта, например, обещает возвести аргентинцу памятник. Фонт уверяет, что именно его конкурент виновен в том, что суперфорварда не удалось вернуть в столицу Каталонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент «Барселоны» Жоан Лапорта (слева) пообещал в случае своего переизбрания поставить памятник Лионелю Месси

Фото: Angel Fernandez / AP Президент «Барселоны» Жоан Лапорта (слева) пообещал в случае своего переизбрания поставить памятник Лионелю Месси

Фото: Angel Fernandez / AP

15 марта члены футбольного клуба «Барселона», они же сосьос (их около 140 тыс.), выберут президента клуба. Претендентов на должность два — нынешний президент клуба Жоан Лапорта и предприниматель Виктор Фонт. Последний уже пытался подвинуть Лапорту с должности.

Но на выборах 2021 года он набрал только 30% голосов, а Лапорта заручился поддержкой 54% избирателей. Считается, что на этот раз у Фонта несколько больше шансов, хотя дела у клуба идут неплохо: в чемпионате Испании «Барселона» лидирует, в Лиге чемпионов имеет хорошие шансы выйти в четвертьфинал.

Рутинная история на этот раз имеет одну интересную особенность. Ее главным действующим лицом невольно стал не кто-то из кандидатов, а Лионель Месси. Аргентинский гений провел большую и лучшую часть карьеры (он восемь раз признавался обладателем «Золотого мяча») именно в «Барселоне».

В 2021 году у клуба возникли проблемы с деньгами, не в последнюю очередь из-за расходов на Месси, доход которого по его последнему четырехлетнему контракту составил €555 млн. В итоге нападающий перебрался в ПСЖ, который покинул в 2023 году.

С тех пор он выступает в США за «Интер Майами». Так вот история, якобы имевшая место в 2023-м, когда был шанс вернуть Месси в «Барселону», и стала ключевой в предвыборной кампании.

Виктор Фонт подчеркивает, что именно Жоан Лапорта виновен в том, что Месси не вернулся. Вообще-то заявление о том, что переход аргентинца заблокировал Лапорта, распространил не Виктор Фонт, а бывший главный тренер каталонцев Хави.

Он тренировал команду с 2021 по 2024 год, а на нынешних выборах выдвигал свою кандидатуру, но не сумел собрать достаточное количество подписей сосьос.

В интервью изданию La Vanguardia Хави заявил, что в 2023 году контракт с Месси уже был согласован, но в последний момент его заблокировал Лапорта.

«С Лео было все обговорено. В январе 2023-го он сказал, что очень хотел бы вернуться. Мы общались на эту тему до марта, и я сказал ему: если ты позволишь, я обсужу это с президентом. Лео согласился. Мы получили согласие от руководства лиги (ввиду финансовых сложностей "Барселоны" за ее расходами следило руководство La Liga.— “Ъ”). Но именно президент клуба все отменил в последний момент»,— рассказал Хави.

По всей видимости, это заявление было согласовано с Виктором Фонтом, который намерен предложить Хави заметную роль в клубном руководстве.

В ответ на обвинения в том, что именно он упустил Месси, Жоан Лапорта рассказал, насколько ценит аргентинца (он обещает установить ему памятник на стадионе). Но, по его словам, которые приводит Mundo Deportivo, все было не так, как говорит Хави.

Лапорта признает, что в 2023 году вариант с возвращением Месси был, но утверждает, что контракт не был подписан не только по финансовым соображениям, а еще и ввиду сомнений самого Месси.

«Я отправил договор Хорхе Месси (отцу футболиста.— “Ъ”). Он сказал, что договора не будет, поскольку семья опасается давления»,— рассказал Жоан Лапорта.

В ответ Виктор Фонт заявил, что в случае с Месси речь не должна идти об установлении прижизненных памятников, тем более что таким никого давно не удивишь. У того же Месси уже есть памятник в Буэнос-Айресе, у Криштиану Роналду — на Мадейре, у Дэвида Бекхема — в Лос-Анджелесе.

По мнению Виктора Фонта, Лапорта упускает суть отношений с Месси. Аргентинцу уже 38 лет. Он все еще хорош в американской лиге, но в куда более конкурентном европейском футболе его история как игрока закончена.

Однако Фонт, когда говорит о возвращении Месси, имеет в виду использование силы бренда аргентинца в интересах каталонского клуба.

«Мы работали над его возвращением. Наш план содержит три пункта: институциональный — он должен стать почетным президентом, коммерческий — вдохновленный примером сотрудничества Майкла Джордана с Nike — и сугубо спортивный, чтобы Месси смог с триумфом завершить карьеру игрока в "Барселоне", получив грандиозный прощальный матч»,— сказал Виктор Фонт Mundo Deportivo.

Александр Петров