В Иране пригрозили США ростом цен на нефть до $200 за баррель

Цена нефти может вырасти до $200 за баррель, если США и Израиль не прекратят атаки на Иран. Такое заявление сделал представитель центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия», его слова привел иранский телеканал Al Alam.

«Вы не можете искусственно снижать цены на нефть и энергоносители», — сказал он, обращаясь к руководству США.

9 марта стоимость нефти Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE превышала $119 за баррель. 10 марта цена упала до $83. Рост котировок начался из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе. Иран фактически блокировал движение танкеров в ответ на военную операцию США и Израиля.