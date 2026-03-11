Суд смягчил приговор осужденному за мошенничество ростовскому фермеру

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (г. Краснодар) смягчил приговор фермеру из Ростовской области, осужденному за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2020 году Виктор Басс получил у знакомого 1,5 млн руб. под залог земельного участка, который ему не принадлежал. Его действия ввели кредитора в заблуждение относительно платежеспособности, и долг своевременно погашен не был. Зерноградский районный суд Ростовской области признал фигуранта и приговорил к трем годам колонии общего режима. Областной суд решение поддержал.

При рассмотрении кассационной жалобы судебная коллегия учла полное признание вины и раскаяние осужденного, его активное содействие следствию, извинения и частичное возмещение ущерба. Кроме того, суд принял во внимание предпенсионный возраст и состояние здоровья Басса, а также просьбу потерпевшего не лишать его свободы.

Применив положения ст. 73 УК РФ (условное осуждение), суд определил заменить тюремное заключение условным сроком. Басс будет отбывать наказание по месту жительства под надзором уголовно-исполнительной инспекции. При этом арест имущества сохранится до полного возмещения ущерба потерпевшему.

Константин Соловьев