Куба предложила США сотрудничать в расследовании инцидента с катером

Власти Кубы готовы сотрудничать с США в расследовании инцидента с катером, который 25 февраля зашел в территориальные воды островного государства под американским флагом. Об этом сообщил постоянный представитель Кубы при ООН в Женеве Родольфо Бенитес Версон. По его словам, правительство США выразило готовность сотрудничать для выяснения обстоятельств.

Куба уже проводит расследование «для полного и тщательного выяснения фактов» и готова обменяться информацией с правительством США, сказал Родольфо Бенитес Версон «РИА Новости». Сразу после инцидента американская сторона установила контакт с Госдепартаментом и Береговой охраной США «по поводу этой террористической атаки», добавил кубинский постпред.

По версии МВД Кубы, на борту катера находились десять кубинцев с гражданством США, они открыли огонь по береговой охране. Кубинские силы ответным огнем пресекли атаку, шестеро выживших были задержаны. Гавана заявила, что нападавшие планировали диверсии на острове. Вашингтон объявил о проведении собственного расследования. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что произошедшее не было операцией США.

