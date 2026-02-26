Куба наносит упреждающий удар

25 февраля в территориальные воды Кубы зашел катер под флагом США. По версии кубинского МВД, на его борту находилось десять кубинцев с гражданством США, которые открыли огонь по береговой охране. Четверо нападавших были убиты, еще шесть ранены и доставлены на остров. В Гаване заявляют, что нападавшие планировали диверсии и на суше уже найден их сообщник. В Вашингтоне сочли, что версия Гаваны может не соответствовать действительности, и начали собственное расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramon Espinosa / AP Фото: Ramon Espinosa / AP

Отчет о громком инциденте Министерство внутренних дел Кубы опубликовало в социальной сети Х в среду, 25 февраля. В нем говорится, что пограничные силы страны зафиксировали в территориальных водах Кубы — в одной морской миле от острова Фальконес-Кей в провинции Вилья-Клара — зарегистрированный во Флориде скоростной катер. Его экипаж был одет в камуфляж и хорошо вооружен. Патрульный катер с пятью пограничниками на борту попытался остановить нарушителей, но те отказались подчиниться кубинским военным и открыли по ним огонь. В результате капитан патрульного катера был ранен.

Ответным огнем пограничников были убиты четыре пассажира катера-нарушителя, еще шесть получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения на Кубе. На борту задержанного судна было найдено огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, бронежилеты и оптические прицелы.

Позднее в Гаване заявили, что опознали семь из десяти членов экипажа американского катера. Ими оказались проживающие в США кубинцы, двое из которых ранее были объявлены в розыск на Кубе по подозрению в террористической деятельности. На суше также был задержан еще один человек — кубинец с американским паспортом. По версии МВД, он был направлен США в страну, чтобы помочь экипажу судна проникнуть на остров для последующих диверсий. В ведомстве заявили, что по результатам предварительного допроса задержанные сознались в подготовке диверсий.

На инцидент незамедлительно отреагировали в Вашингтоне.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что происшедшее не было операцией США и что в нем не участвовали американские военные.

Он также сообщил, что Куба уведомила Штаты об инциденте, однако посольство страны в Гаване пытается получить независимое подтверждение деталей инцидента.

«Мы не собираемся основывать свои выводы на том, что нам рассказали, и я полностью уверен, что мы узнаем всю правду о происшедшем. По мере сбора дополнительной информации мы будем готовы отреагировать соответствующим образом»,— сказал Рубио во время поездки на острова Сент-Китс и Невис. Госсекретарь подчеркнул, что такая перестрелка в территориальных водах Кубы «крайне необычна». Он также пообещал проинформировать президента Дональда Трампа и круг ответственных лиц об инциденте.

Тем временем генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер сообщил о начале расследования обстоятельств происшедшего. По его словам, прокуратура будет вести дело совместно с «федеральными, региональными и правоохранительными партнерами». Он также призвал не верить на слово кубинским властям и пообещал привлечь к ответственности виновных. В свою очередь, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что катер не принадлежал ВМС США или береговой охране страны.

Инцидент с катером произошел через несколько часов после того, как США заявили о смягчении действующего с конца января 2026 года нефтяного эмбарго Кубы.

Минфин США разрешил перепродажу венесуэльской нефти на Кубу в гуманитарных целях и только для частного сектора. В выданной ведомством лицензии говорилось, что она не затрагивает операции, «осуществляемые с участием или в интересах любых лиц или организаций, связанных с кубинскими вооруженными силами, спецслужбами или другими государственными учреждениями».

Это неожиданное послабление стало существенным сдвигом в политике Вашингтона, направленной на экономическое удушение острова с целью смены режима. После того как США в начале января 2026 года вывезли из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро, Каракас перестал поставлять нефть на Кубу. Это стало чувствительным ударом по населению острова: на долю Венесуэлы приходилось около 50% всех поставок. Позднее под давлением США от поставок нефти на остров отказалась и Мексика. 29 января Трамп своим указом ввел режим ЧС в США из-за угрозы со стороны Гаваны, что позволило ему вводить пошлины на товары из любой страны, готовой оказать поддержку Кубе. Впоследствии Вашингтон полностью перекрыл нефтяные поставки острову.

На этом фоне на Кубе начал разворачиваться гуманитарный кризис. Власти острова ввели режим ЧС. Куба оказалась в изоляции: авиакомпании перестали летать туда из-за невозможности заправить самолеты (осуществлялись лишь вывозные рейсы), затем закрылись отели. В последнюю неделю из-за нехватки топлива и энергии начали закрываться больницы и промышленные производства, возникли проблемы с вывозом мусора, обострилась продовольственная ситуация. На этом фоне Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что властям Кубы придется заключить с ним сделку, а позднее говорил и о грядущем падении страны.

После новостей об инциденте с катером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Кубы накаляется и что «важно, чтобы все сохраняли сдержанность и не допускали каких-либо провокационных действий». Он также указал на необходимость решения гуманитарных вопросов.

Вероника Вишнякова