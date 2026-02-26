Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Куба наносит упреждающий удар

Гавана отбила вылазку кубинских эмигрантов

25 февраля в территориальные воды Кубы зашел катер под флагом США. По версии кубинского МВД, на его борту находилось десять кубинцев с гражданством США, которые открыли огонь по береговой охране. Четверо нападавших были убиты, еще шесть ранены и доставлены на остров. В Гаване заявляют, что нападавшие планировали диверсии и на суше уже найден их сообщник. В Вашингтоне сочли, что версия Гаваны может не соответствовать действительности, и начали собственное расследование.

Фото: Ramon Espinosa / AP

Отчет о громком инциденте Министерство внутренних дел Кубы опубликовало в социальной сети Х в среду, 25 февраля. В нем говорится, что пограничные силы страны зафиксировали в территориальных водах Кубы — в одной морской миле от острова Фальконес-Кей в провинции Вилья-Клара — зарегистрированный во Флориде скоростной катер. Его экипаж был одет в камуфляж и хорошо вооружен. Патрульный катер с пятью пограничниками на борту попытался остановить нарушителей, но те отказались подчиниться кубинским военным и открыли по ним огонь. В результате капитан патрульного катера был ранен.

Ответным огнем пограничников были убиты четыре пассажира катера-нарушителя, еще шесть получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения на Кубе. На борту задержанного судна было найдено огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, бронежилеты и оптические прицелы.

Позднее в Гаване заявили, что опознали семь из десяти членов экипажа американского катера. Ими оказались проживающие в США кубинцы, двое из которых ранее были объявлены в розыск на Кубе по подозрению в террористической деятельности. На суше также был задержан еще один человек — кубинец с американским паспортом. По версии МВД, он был направлен США в страну, чтобы помочь экипажу судна проникнуть на остров для последующих диверсий. В ведомстве заявили, что по результатам предварительного допроса задержанные сознались в подготовке диверсий.

На инцидент незамедлительно отреагировали в Вашингтоне.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что происшедшее не было операцией США и что в нем не участвовали американские военные.

Он также сообщил, что Куба уведомила Штаты об инциденте, однако посольство страны в Гаване пытается получить независимое подтверждение деталей инцидента.

«Мы не собираемся основывать свои выводы на том, что нам рассказали, и я полностью уверен, что мы узнаем всю правду о происшедшем. По мере сбора дополнительной информации мы будем готовы отреагировать соответствующим образом»,— сказал Рубио во время поездки на острова Сент-Китс и Невис. Госсекретарь подчеркнул, что такая перестрелка в территориальных водах Кубы «крайне необычна». Он также пообещал проинформировать президента Дональда Трампа и круг ответственных лиц об инциденте.

Тем временем генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер сообщил о начале расследования обстоятельств происшедшего. По его словам, прокуратура будет вести дело совместно с «федеральными, региональными и правоохранительными партнерами». Он также призвал не верить на слово кубинским властям и пообещал привлечь к ответственности виновных. В свою очередь, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что катер не принадлежал ВМС США или береговой охране страны.

Инцидент с катером произошел через несколько часов после того, как США заявили о смягчении действующего с конца января 2026 года нефтяного эмбарго Кубы.

Минфин США разрешил перепродажу венесуэльской нефти на Кубу в гуманитарных целях и только для частного сектора. В выданной ведомством лицензии говорилось, что она не затрагивает операции, «осуществляемые с участием или в интересах любых лиц или организаций, связанных с кубинскими вооруженными силами, спецслужбами или другими государственными учреждениями».

Это неожиданное послабление стало существенным сдвигом в политике Вашингтона, направленной на экономическое удушение острова с целью смены режима. После того как США в начале января 2026 года вывезли из Венесуэлы президента страны Николаса Мадуро, Каракас перестал поставлять нефть на Кубу. Это стало чувствительным ударом по населению острова: на долю Венесуэлы приходилось около 50% всех поставок. Позднее под давлением США от поставок нефти на остров отказалась и Мексика. 29 января Трамп своим указом ввел режим ЧС в США из-за угрозы со стороны Гаваны, что позволило ему вводить пошлины на товары из любой страны, готовой оказать поддержку Кубе. Впоследствии Вашингтон полностью перекрыл нефтяные поставки острову.

Пограничники Кубы вступили в перестрелку с катером из США: реакция мировых СМИ

На этом фоне на Кубе начал разворачиваться гуманитарный кризис. Власти острова ввели режим ЧС. Куба оказалась в изоляции: авиакомпании перестали летать туда из-за невозможности заправить самолеты (осуществлялись лишь вывозные рейсы), затем закрылись отели. В последнюю неделю из-за нехватки топлива и энергии начали закрываться больницы и промышленные производства, возникли проблемы с вывозом мусора, обострилась продовольственная ситуация. На этом фоне Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что властям Кубы придется заключить с ним сделку, а позднее говорил и о грядущем падении страны.

После новостей об инциденте с катером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Кубы накаляется и что «важно, чтобы все сохраняли сдержанность и не допускали каких-либо провокационных действий». Он также указал на необходимость решения гуманитарных вопросов.

Вероника Вишнякова

