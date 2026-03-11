В Ростове инспектора ГАИ осудят по обвинению в незаконном доступе к базам данных

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего инспектора безопасности дорожного движения по трем эпизодам незаконного доступа к компьютерной информации с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2022–2023 годах обвиняемый по просьбе знакомого получил несанкционированный доступ к защищенной информации в федеральной системе Госавтоинспекции. Инспектор скопировал данные о транспортных средствах и их владельцах, после чего передал сведения знакомому. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Константин Соловьев