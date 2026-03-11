Его ответ Чемберлену

Рядовой матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» обыграл — 150:129 — «Вашингтон Уизардс», подарил баскетбольному сезону событие, которое, не исключено, так и останется самым неординарным среди всех, случившихся в его рамках. Бэм Адебайо, центровой «Майами», никогда прежде не отличавшийся исключительной результативностью, набрал 83 очка. Это второй показатель в истории главной баскетбольной лиги после полумифических 100 баллов Уилта Чемберлена в 1962 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центровой «Майами» Бэм Адебайо

Фото: Rhona Wise-Imagn Images / Reuters Центровой «Майами» Бэм Адебайо

Фото: Rhona Wise-Imagn Images / Reuters

Матч 10 марта с неприметной «вывеской», в котором крепкий и борющийся сейчас за хорошую позицию в play-off «Майами» разобрался с безнадежно застрявшим в группе аутсайдеров чемпионата НБА «Вашингтоном», закончился тем, чем обычно заканчиваются матчи важнейшие, с ценными титулами на кону. Долгие овации публики, объятия игроков, тренеров и менеджеров, куча оперативных постов в соцсетях известных баскетболистов с поздравлениями, срезанные с колец сетки. Так с ними поступают, когда хотят сохранить как память о чем-то великом, чем-то совершенно эксклюзивном. Но в данном случае придраться к градусу царивших после игры эмоций человеку, за баскетболом внимательно следящему, было бы тяжело.

Понять всю экстраординарность того, что в нем совершил 28-летний Бэм Адебайо, оценить эффектность рожденной его бросками цифры помогут несколько наблюдений и фактов. Например, такое наблюдение: если команда НБА — целая команда, с дюжиной игроков в заявке — наберет за матч 83 очка, этот показатель сочтут, конечно, низким, но не настолько низким, чтобы выпучивать глаза от изумления. В текущем сезоне уже было аж 11 встреч, в которых какой-то из его участников набрал меньше.

Или такой факт — про двух легенд НБА, двух ее королей, двух эталонных снайперов: ни Майкл Джордан, король из прошлого века, ни Леброн Джеймс, король из века нынешнего, никогда в жизни не добирались даже до отметки 70 очков. Отметка в 80 вообще покорилась лишь двум людям.

И оба этих случая в историю НБА вписаны красными строчками. В марте 1962 года центровой «Филадельфия Уорриорс» Уилт Чемберлен завершил матч с «Нью-Йорк Никс» со 100 очками. Впрочем, по поводу того, действительно ли он смог их добыть, до сих пор существуют определенные сомнения. По телевидению встречу, состоявшуюся в маленьком городке Херши, не показывали, со статистикой, протоколами в ту эпоху дела обстояли скверно. По сути, подтверждениями подвига Чемберлена являются лишь сохранившаяся запись радиорепортажа с матча, а также знаменитая фотография: на ней баскетболист запечатлен с плакатом, на котором нарисована цифра 100.

Рекорд современной эпохи, в которой с фиксацией персональной статистики проблем, в отличие от 1960-х, нет, тоже на самом деле держался долго-долго. В январе 2006 года в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Торонто Рэпторс» у лидера калифорнийцев Коби Брайанта в активе оказалось 81 очко. И тогда его достижение восприняли почти как чудо. Но Брайант, шесть лет назад погибший в авиакатастрофе, был хотя бы игроком, от которого чудес можно было ждать, ровня в смысле масштаба снайперского таланта и Джордану, и Джеймсу.

Шоковый эффект от сотворенного Бэмом Адебайо усилило то обстоятельство, что его-то уж точно ставить в этот ряд никому в голову не приходило. Адебайо — классный центровой. Он выступал в «Матчах всех звезд», в составе сборной США завоевал золото на двух Олимпиадах — в Токио в 2021 году и в Париже в 2024-м. А конкуренция за место в этом составе всегда жестокая, выживают лишь неординарные игроки.

Но штука в том, что, отлично действуя в защите, отлично борясь за отскоки, именно исключительно высокой результативностью Адебайо никогда не отличался. Рубеж в 40 очков до матча с «Вашингтоном» ему покорился всего однажды, и то он едва перешагнул его, настреляв 41. И вдруг такое.

31 очко уже после стартовой четверти, 41 — к середине игры, 61 после третьей 12-минутки. Броски, броски, броски. С разных дистанций — из-под кольца, со средней, штрафные, из-за трехочковой дуги. Точность не то чтобы грандиозная, промахов больше, чем попаданий, но кто эти проценты потом вспомнит? Наставник «Майами» Эрик Споэлстра признавался, что, наблюдая за тем, как Адебайо продвигается от отсечки к отсечке, приближаясь и приближаясь к планке Брайанта, все время выкидывал на помойку мысль насчет того, чтобы усадить центрового на скамейку запасных, дать ему отдохнуть, пусть солидное преимущество хозяев на таком отдыхе настаивало. Нет, и ему было жутко интересно посмотреть, во что это выльется.

Вылилось в забавную игру в заключительной четверти. Баскетболисты «Майами», тоже включившись в эту гонку, искали передачами Бэма Адебайо в любой ситуации, а баскетболисты «Вашингтона», отчего-то решив не позволить ему переплюнуть Брайанта, старались фолить на партнерах Адебайо, прежде чем ему достанется мяч,— лишь бы не он встал на линию штрафных бросков. Но довольно часто справиться с задачей не выходило, и центровому доставалось право такие броски исполнить. Собственно, благодаря двум точным штрафным Адебайо и оторвался от Брайанта за минуту с небольшим до финальной сирены. А после них Споэлстра наконец посадил центрового на скамейку, выпустив вместо него российского дублера Владислава Голдина: пора было готовиться к послематчевому праздничному безумию.

Алексей Доспехов