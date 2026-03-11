AFP: Иран назвал законными целями суда США, Израиля и их союзников

Иран будет рассматривать любые перевозящие нефть суда и нефтяные грузы США, Израиля и их союзников как законные цели для нападения. Об этом заявил представитель центрального оперативного командования вооруженных сил Хатам аль-Анбия, передает AFP.

«Любое судно, чей нефтяной груз или само судно принадлежит Соединенным Штатам, сионистскому режиму или их враждебным союзникам, будет считаться законной целью»,— заявил он (цитата по AFP).

По его словам, вооруженные силы Ирана «не допустят транзита ни одного литра нефти» через Ормузский пролив. Само же закрытие пролива он назвал «результатом условий, навязанных США и сионистским режимом».

США и Израиль 28 февраля атаковали Иран. В ответ республика начала наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе, а также фактически перекрыла Ормузский залив. Энергетические рынки быстро отреагировали на перебои с транзитом через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти.

Подробности — в материале «Ъ» «Шок и инфляционный трепет».

Анастасия Домбицкая