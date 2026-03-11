Иран подбил в Ормузском проливе два «проигнорировавших предупреждения» судна

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил атаку на два судна в Ормузском проливе. Согласно заявлению пресс-службы КСИР, удару подверглись балкер Mayuree Naree под флагом Таиланда и контейнеровоз Express Rome под флагом Либерии.

В заявлении КСИР подчеркивается, что «Express Rome и Mayuree Naree проигнорировали предупреждения и попытались пройти через пролив, но были остановлены».

По данным Reuters, на тайском Mayuree Naree после удара в кормовую часть начался пожар в машинном отделении. ВМС Омана спасли 20 моряков, успевших эвакуироваться. Без вести пропавшими числятся трое членов экипажа.

По данным BBC, сегодня под удар могли попасть также японский контейнеровоз One Majesty и балкер Star Gwyneth под флагом Маршалловых островов.

Иран ограничил проход судов через Ормузский пролив в ответ на атаки США и Израиля. Иранские войска неоднократно наносили удары по судам, которые пытались пройти через морской коридор. По данным MarineTraffic, сегодня около 20 судов возобновили движение в Ормузском проливе.