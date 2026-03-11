Судно под флагом Таиланда загорелось в Ормузском проливе

Балкер Mayuree Naree под флагом Таиланда был атакован в Ормузском проливе. На данный момент спасены 20 членов экипажа, сообщил Морской департамент Таиланда, передает Reuters.

В Минтрансе страны заявили, что трое моряков числятся пропавшими без вести. Экипаж покинул судно в спасательной шлюпке и был спасен военно-морским флотом Омана. По данным министерства, взрыв произошел в кормовой части судна, после чего начался пожар в машинном отделении. Там работали пропавшие члены экипажа.

Иран ограничил проход судов через Ормузский пролив в ответ на атаки США и Израиля по территории республики, начавшиеся 28 февраля. С этого момента иранская сторона неоднократно наносила удары по судам, которые пытались пройти через коридор. По данным MarineTraffic, сегодня около 10 нефтяных танкеров и 10 сухогрузов возобновили движение в Ормузском проливе.