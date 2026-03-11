В Сочи работает ПВО

В Сочи отражается атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Андрей Прошунин. По его словам, в городе задействована система противовоздушной обороны, все службы переведены в режим максимальной готовности. Координацию действий осуществляет городской оперативный штаб.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мэр призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Гражданам, проживающим вблизи береговой линии, рекомендовано не выходить на улицу и находиться в помещениях без остекления.

Власти также попросили очевидцев воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы систем ПВО, беспилотников и их обломков, а также действий экстренных и специальных служб. Ограничения будут действовать до отмены сигнала об угрозе и стабилизации обстановки в городе.

Вячеслав Рыжков