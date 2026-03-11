Часть обломков БПЛА попала в квартиру в Анапе

Фрагменты беспилотного летательного аппарата упали возле многоквартирного дома на улице Адмирала Пустошкина в Анапе, сообщила глава города Светлана Маслова. По ее словам, часть обломков попала в одну из квартир, повредив остекление.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пострадавших и серьезных разрушений, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные и специальные службы, территория вокруг дома оцеплена. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

На время обследования здания жителей эвакуировали на безопасное расстояние. Власти сообщили, что они смогут вернуться в квартиры после завершения работы специалистов.

Глава города призвала жителей сохранять спокойствие и воздержаться от публикации фотографий и видеозаписей работы служб и фрагментов беспилотника. В случае обнаружения обломков гражданам рекомендуется обращаться по номеру 112.

Вячеслав Рыжков