Морские контейнерные перевозки из портов юга России подорожали почти в 1,5 раза

Тарифы на морские контейнерные перевозки с юга России выросли примерно на 40–45%, сообщила «Эксперту Юг» руководитель логистической компании ООО «ВТА-Лайн» Наталья Беседина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По ее словам, рост ставок связан с введением международными судоходными линиями экстренных военных надбавок с 3 марта на фоне ударов Ирана по ОАЭ и сохраняющейся нестабильности в районе Ормузского пролива. Дополнительные платежи распространяются не только на новые бронирования, но и на контейнеры, уже находящиеся в пути. Их размер составляет от $1 тыс. за 20-футовый контейнер и от $3 тыс. до $5 тыс. за 40-футовый.

Как пояснила госпожа Беседина, такие надбавки напрямую увеличивают себестоимость перевозимых товаров, в том числе грузов, уже находящихся в море. По ее оценке, если ранее стоимость фрахта на маршруте Новороссийск—Китай для 40-футового контейнера составляла около $5–5,2 тыс., то с учетом надбавок она может вырасти до $9,2–9,5 тыс. в зависимости от судоходной линии.

Эксперт отмечает, что даже в случае оперативного урегулирования конфликта последствия для рынка морских перевозок могут носить долгосрочный характер.

Вячеслав Рыжков