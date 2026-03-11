Госдума разрешила ЧОП использовать для защиты объектов стрелковое оружие

Госдума приняла закон, который разрешает специализированным частным охранным организациям (ЧОП) использовать боевое стрелковое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры. Этим правом ЧОП наделят на время проведения СВО для «антитеррористической защищенности» объектов.

Для получения оружия нужно будет направить обращение в Росгвардию, которое предварительно должно быть согласовано с региональным управлением ФСБ. Росгвардия вправе выдать требуемые модели оружия и патроны к нему, если они есть в наличии.

Правом использовать стрелковое оружие наделят:

частные охранные организации, учрежденные по закону «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

частные охранные организации, которые основаны стратегическими предприятиями, стратегическими акционерными обществами, субъектами естественных монополий, госкорпорациями и госкомпаниями;

частные охранные организации, которые охраняют объекты отраслевых федеральных органов исполнительной власти. В их число входят объекты высшего приоритета, которые должны быть в первую очередь оснащены средствами обнаружения нелегальных беспилотников.

Законопроект 30 января внесла в Госдуму группа депутатов, в том числе председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, с начала СВО сохраняется угроза атак на объекты топливно-энергетического комплекса и другие критически важные объекты. Сейчас более 80% объектов ТЭК охраняют ЧОП, которым можно использовать только служебное оружие, отмечал господин Пискарев.