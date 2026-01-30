В Госдуму внесен проект о выдаче ЧОП стрелкового оружия для охраны критических объектов

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий право специализированных частных охранных организаций (ЧОП) временно получать боевое стрелковое оружие для защиты объектов критической инфраструктуры. Об инициативе сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram-канале.

Законопроект предлагает предоставить таким охранным организациям возможность получать оружие в территориальных органах Росгвардии и использовать его при охране вверенных объектов. Господин Пискарев указал, что с начала специальной военной операции сохраняется угроза атак на объекты топливно-энергетического комплекса и другие критически важные площадки.

Сейчас более 80% объектов ТЭК охраняют ЧОП, которым разрешено использовать лишь служебное оружие. Авторы инициативы считают, что на период СВО допуск к боевому стрелковому оружию повысит защищенность объектов и персонала. По их мнению, это также позволит быстрее реагировать на угрозы, в том числе отражать удары беспилотникам.